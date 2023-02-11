Стаховский с фронта в Бахмуте рассказал, что самое худшее происходит в войне с Россией

Знаменитый теннисист Сергей Стаховский, который после начала полномасштабного вторжения взял в руки автомат и пошел защищать Украину, рассказал, что самое страшное на войне – это отчаяние людей. 37-летний киевлянин вызвался добровольцем воевать на самом опасной части фронта в Бахмуте.

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В качестве примера Сергей привел случай из жизни своего приятеля Даниила Болдырева - чемпиона мира по скалолазанию.

"В Бахмуте живет мать его девушки. Он сам тут жил, но вывез семью, а мама подруги осталась тут. Расстояние от ее дома до "нуля" - километр. И она ни в какую не хочет уезжать. Мы ей там воду, хлеб привезли. И ты видишь этих людей. Часть из них конечно ждет Россию, но часть настолько отрешенная, что им пофиг. Просто пофиг. Нет воды, нет связи, нет ничего, но им пофиг. Вот это очень сложно", – рассказал экс-теннисист в интервью Youtube-каналу Ukrainian Witness.

Также Стаховскому непросто смириться с жертвами среди простых людей.

"Сложно, когда видишь детей, которые потеряли родителей или наоборот. Это бьет очень сильно. Эта самая худшая эмоция, которая тут гуляет. Видишь школу, в которой обучалось 600-1000 детей. Они 23 февраля оставили вещи в раздевалке, а 24-го уже не смогли прийти..." – добавил знаменитый украинец.

Напомним, что Стаховский является солдатом минометного расчета в Национальной гвардии Вооруженных сил Украины.

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