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"Украинцам ничего не сделали". Первая ракетка Беларуси поражена, сколько людей ее "ненавидят без причины"

Максим Иншаков
Теннис
2 минуты
6,1 т.
Арина Соболенко

Лучшая теннисистка Беларуси Арина Соболенко на пресс-конференции перед стартом турнира Miami Open коснулась темы отношений с украинскими игроками. По словам второй ракетки мира ей было очень тяжело, так как она никогда раньше не сталкивалась с такой ненавистью в раздевалке

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Чемпионка Открытого чемпионата Австралии по теннису была поражена тем количеством людей, которые к ней плохо относились.

"Мне было очень тяжело понять, что есть так много людей, которые действительно ненавидят меня без причины, просто без причины. Я же ничего не делала", — сказала она.

''Украинцам ничего не сделали''. Первая ракетка Беларуси поражена, сколько людей ее ''ненавидят без причины''

24-летней белоруске поначалу было трудно справиться с атмосферой в раздевалке.

"Мне действительно было плохо, как будто я что-то сделала, и до сих пор у меня натянутые отношения с некоторыми украинскими девочками. Но я осознала, что это не моя вина, и я не сделала им ничего плохого. Я почти уверена, что остальные российские и белорусские спортсмены украинцам тоже ничего не сделали", - цитирует Соболенко france24.

''Украинцам ничего не сделали''. Первая ракетка Беларуси поражена, сколько людей ее ''ненавидят без причины''

Арина добавила, что она с некоторыми украинскими теннисистками общается, но некоторых старается избегать.

"Есть некоторые девушки, которые очень агрессивны по отношению к представителям Беларуси. Так что я просто держусь от этого подальше", — добавила Соболенко.

''Украинцам ничего не сделали''. Первая ракетка Беларуси поражена, сколько людей ее ''ненавидят без причины''

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 марта украинка Леся Цуренко отказалась выходить на корт против Соболенко на турнире в американском Индиан-Уэльсе. 33-летняя киевлянка призналась, что перед матчем с соперницей, поддерживающей режим Александра Лукашенко, пережила настоящую паническую атаку и даже истерику.

''Украинцам ничего не сделали''. Первая ракетка Беларуси поражена, сколько людей ее ''ненавидят без причины''

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