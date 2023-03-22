''Украинцам ничего не сделали''. Первая ракетка Беларуси поражена, сколько людей ее ''ненавидят без причины''

Лучшая теннисистка Беларуси Арина Соболенко на пресс-конференции перед стартом турнира Miami Open коснулась темы отношений с украинскими игроками. По словам второй ракетки мира ей было очень тяжело, так как она никогда раньше не сталкивалась с такой ненавистью в раздевалке

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Чемпионка Открытого чемпионата Австралии по теннису была поражена тем количеством людей, которые к ней плохо относились.

"Мне было очень тяжело понять, что есть так много людей, которые действительно ненавидят меня без причины, просто без причины. Я же ничего не делала", — сказала она.

24-летней белоруске поначалу было трудно справиться с атмосферой в раздевалке.

"Мне действительно было плохо, как будто я что-то сделала, и до сих пор у меня натянутые отношения с некоторыми украинскими девочками. Но я осознала, что это не моя вина, и я не сделала им ничего плохого. Я почти уверена, что остальные российские и белорусские спортсмены украинцам тоже ничего не сделали", - цитирует Соболенко france24.

Арина добавила, что она с некоторыми украинскими теннисистками общается, но некоторых старается избегать.

"Есть некоторые девушки, которые очень агрессивны по отношению к представителям Беларуси. Так что я просто держусь от этого подальше", — добавила Соболенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 марта украинка Леся Цуренко отказалась выходить на корт против Соболенко на турнире в американском Индиан-Уэльсе. 33-летняя киевлянка призналась, что перед матчем с соперницей, поддерживающей режим Александра Лукашенко, пережила настоящую паническую атаку и даже истерику.

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