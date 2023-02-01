''Не подлежат обсуждению'': МОК сделал новое заявление о допуске России на Олимпиаду-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) напомнил о действующих санкциях в отношении спортсменов из России после того, как в стране-агрессоре заговорили о невозможности участия в Играх-2024 без флага и гимна. В организации отметили, что запрет на государственную символику РФ никто не отменял.

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Об этом говорится на официальном сайте МОК. В комитете добавили, что российские спортивные чиновники или политики не имеют права принимать участия в официальных мероприятиях или встречах.

"Санкции против российского и белорусского государств не подлежат обсуждению. Никакие международные спортивные мероприятия не должны быть организованы на территории России и Беларуси. Никакие флаги, гимны, цвета или любая другая идентификация этих стран не должны демонстрироваться на каком-либо спортивном мероприятии или встрече. Государственные чиновники России и Беларуси не должны быть приглашены или аккредитованы на какое-либо международное спортивное мероприятие или встречу", – подчеркивается в заявлении МОК.

Ранее МОК заявил о возможном допуске представителей России и Беларуси к Олимпиаде-2024. При этом они должны соответствовать нескольким критериям, в том числе не выступать в поддержку войны в Украине. Наша страна готова к бойкоту соревнований в таком случае. За время войны погибли больше 200 украинских спортсменов, пострадали более 320 атлетических объекта. ВСУ также показали видео спорткомплекса в Бахмуте, который был разбомблен оккупантами.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский обратился к французскому коллеге Эммануэлю Макрону со словами о невозможности участия представителей страны-агрессора на ОИ в Париже.

А американский боец ММА и фанат диктатора Владимира Путина Джефф Монсон назвал условия МОК пощечиной российскому спорту. В свою очередь, двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева назвала издевательством условия для допуска спортсменов из РФ к участию в Играх 2024 года в Париже.

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