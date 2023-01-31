ВСУ передали привет МОК, показав, как сейчас выглядит арена в Бахмуте, которую разбомбила Россия. Видео

Командир отдельной группы аэроразведки ВСУ "Птахи Мадяра" Роберт Бровди (позывной Мадяр) показал, как сейчас выглядит спортивный комплекс "Металлург" в Бахмуте. Защитник Украины передал привет руководству Международного олимпийского комитета (МОК), которое всерьез разрабатывает план по участию россиян в Играх-2024 в Париже.

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Соответствующее видео Мадяр выложил в своем Telegram-канале. Он рассказал, что спорткомплекс пострадал от ракетного удара еще до прибытия его группы в Бахмут 15 ноября. Бровди продемонстрировал кадры хаоса внутри арены, а также подчеркнул, что представителям России не место в цивилизованном спортивном обществе.

"Надо действительно что-то делать в связи с нежеланием МОК прислушаться к призывам о невозможности участия в будущей Олимпиаде сборной страны-агрессора. В спорте, который объединяет не могут принимать участия спортсмены из стран, которые агрессивно уничтожают своих соседей, целые культуры, а в данном случае Украину. Тщательно выжигая каждый ее метр, убивая наших граждан, издеваясь и разваливая наши города, пытаясь уничтожить нас как нацию. Хр*н вам, а не Олимпиада!" – заявил воин ВСУ.

Напомним, МОК заявил о возможном допуске представителей России и Беларуси к Олимпиаде-2024. При этом они должны соответствовать нескольким критериям, в том числе не выступать в поддержку войны в Украине. Наша страна готова к бойкоту соревнований в таком случае. За время войны погибли больше 200 украинских спортсменов, пострадали более 320 атлетических объекта.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский обратился к французскому коллеге Эммануэлю Макрону со словами о невозможности участия представителей страны-агрессора на ОИ в Париже.

А американский боец ММА и фанат диктатора Владимира Путина Джефф Монсон назвал условия МОК пощечиной российскому спорту. В свою очередь, двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева назвала издевательством условия для допуска спортсменов из РФ к участию в Играх 2024 года в Париже.

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