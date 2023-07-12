Раскрыта суперсила Свитолиной на Wimbledon-2023: европейские СМИ поражены игрой украинки

Украинская теннисистка Элина Свитолина произвела настоящий фурор, обыграв в четвертьфинале Уимблдона-2023 первую ракетку мира из Польши Игу Швентек. Мировые СМИ восхищаются молодой мамой, которая только в апреле вернулась на корт после рождения дочери, и уже замахнулась на свой первый "шлем" в карьере.

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OBOZREVATEL посмотрел, что о сенсационном выступлении одесситки пишут ведущие ресурсы и на чем делают акцент в своих материалах.

1. БРИТАНИЯ. "Супермама Свитолина вдохновлена ​​стойкостью нации", – с таким заголовком вышел материал про украинку на популярном британском таблоиде Daily Mail.

"Элина с wildcard передает душевную боль и страдания своей родной Украины и побеждает первую ракетку мира Игу Швентек на пути в полуфинал Уимблдона... А это значит, что Гарри Стайлсу придется подождать", – говорится в статье и вспоминается, что украинке из-за такого удачного выступления в Британии пришлось отдать свои билета на концерт певца в Вене.

Авторы статьи предполагают, что сочетание материнства и войны в ее стране выступает для Свитолиной некой суперсилой на протяжении двух последних недель.

"Вероятно, Свитолиной также помогает и то, что Уимблдон создал собственную версию схемы "Дома для Украины", где толпы болельщиков приняли 76 ракетку мира как свою собственную. В общем, это оказалось слишком для первой ракетки мира, и теперь Элине осталось всего две победы до одного из самых эмоциональных триумфов в истории теннисных чемпионатов", – считают авторы ресурса.

Большой материл про Элину с заголовком "Война на Украине сделала меня сильнее" вышел на стартовой страничке спортивного раздела мегавлиятельного издания Times.

"Роль спорта как великого отвлекающего фактора была раскрыта в эмоциях на Центральном корте и послематчевом интервью на Уимблдоне. Сине-желтая лента на кепке проигравшей и перо на украинском победителе. Теннис переместился на необычную территорию, когда Элина Свитолина вышла в полуфинал", –– говорится в материале.

"Через 9 месяцев после родов и почти через 17 после того, как Россия вторглась на в ее родную страну, Свитолина во второй раз вышла в полуфинал Уимблдона, победив посеянную под №1 польку Игу Швентек в яркой драме", – пишет журналист Times.

В статье также подчеркивается, что 28-летняя одесситка похвалила свою соперницу и друга Игу, а затем дала понять, что делает это для своих соотечественников и украинских матерей. А, говоря о солдатах, сражающихся с российскими захватчиками, она сказала: "То, что делают наши военные – это действительно нереальные вещи. У меня не хватит слов благодарности за их храбрость, за все то, через что они проходят".

Tennis Channel: "Мама Элина это делает! Уайлдкард Уимблдона Свитолина побеждает первую ракетку мира Игу Швентек в трех сетах и выходит в свой третий полуфинал на мэйджоре".

2. ГЕРМАНИЯ. "Сейчас сначала пиво: Свитолина выключает и Швентек", – озаглавил свой материал популярный спортивный ресурс Германии kicker.de.

"Элина Свитолина продолжила свой впечатляющий триумф на Уимблдоне. 28-летняя спортсменка выиграла во вторник у первой ракетки мира и вышла в полуфинал классического травяного турнира во второй раз после 2019 года.

Свитолина, попавшая в основную сетку благодаря уайлд-кард от организаторов, реализовала свой второй матчбол после 2 часов и 50 минут, после чего зрители начали праздновать. "Я не знаю, что сейчас происходит у меня в голове, это невероятно", – сказала Свитолина, которая под смех публики объявила, что сначала выпьет пива", – говорится в материале.

"Победа над Швентек – игрок с уайлд-кард Свитолина выбивает номер один", – пишет Der Spiegel.

"Полгода назад Элина Свитолина родила дочь и стартовала с wildcard на Уимблдоне. А теперь она в полуфинале – первая ракетка мира Ига Швентек должна собирать чемоданы. Через три месяца после своего возвращения в тур специалистка по траве, похоже, снова вошла в мировую элиту", – пишет журналист.

"Война сделала меня сильнее", – по иронии судьбы практически дублирует заголовки ряда брианских СМИ Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Своими успехами на Уимблдоне украинская теннисистка Элина Свитолина хочет хоть немного порадовать жителей своей родины, страдающей от агрессивной российской войны. "Я видела много видео в Интернете, где дети смотрят мои игры на своих телефонах. Это действительно заставляет мое сердце таять. Мне повезло, что я могу принести немного радости в их жизнь", – цитирует Элину издание.

"Война в Украине, которая продолжается уже более 500 дней, также изменила жизнь Свитолиной: "Война сделала меня сильнее. Ментально я больше не воспринимаю сложные ситуации на корте как катастрофу. В жизни есть вещи похуже", – цитирует автор украинку.

3. ФРАНЦИЯ. А вот французские СМИ во все материалы про Элину вплетали своего соотечественника, ее известного мужа-теннисиста Гаэля Монфиса, который остался дома присматривать за маленькой дочкой.

"Элина Свитолина произвела первую большую сенсацию этого Уимблдона, выбив в четвертьфинале первую ракетку мира из Польши Игу Швентек в трех сетах", – сообщило главное спортивное издание Франции L'Équipe.

"Полячка, обыгравшая украинку в Риме в 2021 году во время их единственного противостояния, так и не смогла выйти из оборонительной игры Свитолиной, сравнявшей счет во втором сете 3:3. Огромная решимость украинки, которая говорила сама за себя между розыгрышами, контрастировала с бледным лицом Швентек, чуть больше обычного спрятавшейся под кепкой", – анализировало издание события в полуфинальном матче.

"Последний сет стал очередной демонстрацией невероятной самоотверженности Свитолиной. Бегая за всеми мячами в обороне, как Гаэль Монфис в дни своего величия, и пробивая точно в атаке, она вырвалась вперед и повела 5:1. Счет, который, правда, не отражал накала борьбы", – считает журналист.

"Уимблдон: Свитолина предпочитает, чтобы ее муж Гаэль Монфис "оставался дома" и "Война сделала меня сильнее", – говорит Свитолина", – такие заголовок вышли после победы Элины над Швентек в Le Figaro.

В первом материале говорится о том, что украинка предпочитает, чтобы бывшая первая ракетка Франции, муж и отец ее ребенка поддерживал ее на расстоянии. Поскольку после подвига против Иги Элину спросили о возможном присутствии Монфиса на полуфинале в четверг.

"Украинка четко выразилась по этому поводу: "Я не особо суеверная, но сглазить не хочу (улыбается). Он счастлив дома со Скай и с моими родителями. У него тоже есть свои привычки перед моим матчем. Он также восстанавливается и готовится к турне по США. Я позволю ему пока остаться дома", – цитирует Свитолину издание.

А во втором тексте автор отмечает, что "украинка Элина Свитолина выиграла великолепную теннисную и психологическую битву, одолев первую ракетку мира Игу Швентек в четвертьфинале Уимблдона" и сделала заявление, что война в Украине сделала ее сильнее.

"28-летняя спортсменка объяснила, что после рождения дочери подходит к матчам иначе, чем ранее, что позволило ей играть очень агрессивно на протяжении всего матча, который в конечном итоге выиграла у Швентек: "Я говорю себе, что у меня впереди меньше лет, чем позади, поэтому я должна выложиться на полную", – говорится в материале.

4. ПОЛЬША. "Ига Швентек не сыграет в полуфинале Уимблдона. Мама из Украины оказалась слишком сильной", – констатировала популярная "Газета Выборча". "Матч был драматичным, долгим, изматывающим и имел несколько поворотов", – интриговал читателей автор.

"Полячка вела игру, атаковала, но украинка блестяще защищалась. Становилась лучше и увереннее. Войцех Фибак предсказывал, что поединок со Свитолиной для Иги будет легче, чем с Бенчич, но так не выглядело.

Полька была в кризисе, и нужно было реализовать план на случай непредвиденных обстоятельств. В третьем сете полька проигрывала 2:5 і соперница подала на матч. Она сделала это стильно, выбросив Игу Швентек из лучшего Уимблдонского турнира в своей карьере", – говорится в статье.

5. ИТАЛИЯ. "Сенсация на Уимблдоне, Швентек и Пегула! Свитолина и Вондроушева вышли в полуфинал!", – привлекает внимание своих читателей популярное спортивное СМИ Италии La Gazzetta dello Sport.

"В этот раз Иге Швентек чудо не удалось. Первая ракетка мира попала под смертельные удары мамы Элины Свитолиной – бывшей украинской королевы Рима, которая дает нам одну из лучших историй Уимблдона", – считает журналист.

"Свитолина вернулась на корт только в апреле, после года простоя из-за беременности и рождения дочери Скай от Гаэля Монфиса, и никто не ожидал, что ее возвращение будет таким взрывным. Украинка могла бы закончить матч даже в двух сетах, если бы не дрогнула на тай-брейке второго, когда вела 4:1", – говорится в статье.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Свитолина повторила уникальное достижение турниров Большого шлема.

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