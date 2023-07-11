Свитолина повторила уникальное достижение турниров Большого шлема

Украинка Элина Свитолина, пробившись во второй раз в карьере в полуфинал Wimbledon, стала 5-й теннисисткой с начала Открытой эры, которой удалось дойти до 1/2 финала турнира Большого шлема будучи обладательницей wild card. Последний раз это достижение оформила здесь же в Лондоне Сабине Лисицки из Германии.

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Обладательницы Wildcard в полуфинале теннисных мейджоров

Wimbledon-2008: Чжэн Цзе (Китай) US Open-2009: Ким Клейстерс (Бельгия) Australian Open-2010: Жюстин Энен (Бельгия) Wimbledon-2011: Сабине Лисицки (Германия) Wimbledon-2023: Элина Свитолина (Украина)

Перед стартом открытого чемпионата Англии Элина получила wild card - приглашение от организаторов турнира сыграть в основной сетке.

Как сообщал OBOZREVATEL, Свитолина в четвертьфинале Wimbledon-2023 обыграла лучшую теннисистку планеты Игу Швентек. После этого успеха Элина гарантировано ворвется в топ-30 рейтинга WTA и станет первой ракеткой Украины.

В сентябре 2017 Элина занимала третье место в списке сильнейших теннисисток мира в одиночном разряде. Это была ее наивысшая позиция за карьеру.

В полуфинале Wimbledon-2023 Элина сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой. Чешка в четвертьфинале прошла американку Джессику Пегулу.

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