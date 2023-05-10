Лучший теннисист Украины отказался пожимать руку российскому сопернику на турнире. Видео

Первая ракетка Украины Алексей Крутых не стал приветствовать представителя Российской Федерации Александра Шевченко в квалификации на грунтовом турнире серии АТР 1000 в Риме. Поединок завершился поражением 23-летнего киевлянина со счетом 4:6, 2:6.

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После окончания последнего розыгрыша Крутых подошел к судье информатору и пожал ему руку. Затем украинец развернулся и пошел к своим вещам, проигнорировав оппонента.

Отметим, что Алексей стал первым теннисистом за 14 месяцев из нашей страны, который принял участие в отборе к Мастерсу.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 марта вторая ракетка Украины Марта Костюк после победы на турнире ATX Open в американском Остине не стала приветствовать свою соперницу – москвичку Варвару Грачеву. Эпизод произошел сразу после победы Костюк в финальной встрече.

После этого депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Костюк не пожала руку россиянке \якобы потому, что украинские спортсмены являются заложниками государства.

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