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Лучший теннисист Украины отказался пожимать руку российскому сопернику на турнире. Видео

Максим Иншаков
Теннис
1 минута
333
Лучший теннисист Украины отказался пожимать руку российскому сопернику на турнире. Видео

Первая ракетка Украины Алексей Крутых не стал приветствовать представителя Российской Федерации Александра Шевченко в квалификации на грунтовом турнире серии АТР 1000 в Риме. Поединок завершился поражением 23-летнего киевлянина со счетом 4:6, 2:6.

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После окончания последнего розыгрыша Крутых подошел к судье информатору и пожал ему руку. Затем украинец развернулся и пошел к своим вещам, проигнорировав оппонента.

Лучший теннисист Украины отказался пожимать руку российскому сопернику на турнире. Видео

Отметим, что Алексей стал первым теннисистом за 14 месяцев из нашей страны, который принял участие в отборе к Мастерсу.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 марта вторая ракетка Украины Марта Костюк после победы на турнире ATX Open в американском Остине не стала приветствовать свою соперницу – москвичку Варвару Грачеву. Эпизод произошел сразу после победы Костюк в финальной встрече.

Лучший теннисист Украины отказался пожимать руку российскому сопернику на турнире. Видео

После этого депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Костюк не пожала руку россиянке \якобы потому, что украинские спортсмены являются заложниками государства.

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