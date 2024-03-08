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"Колбасило! Хотелось мячом в голову вбить": Костюк рассказала, как ее увели с корта во время матча с россиянками

Александр Чеканов
Теннис
2 минуты
4,9 т.
'Колбасило! Хотелось мячом в голову вбить': Костюк рассказала, как ее увели с корта во время матча с россиянками

Третья ракетка Украины Марта Костюк призналась, что ей было невероятно тяжело выходить на корт против российских теннисисток после полномасштабного вторжения РФ. По словам 21-летней киевлянки, первый поединок против представительниц страны-агрессорки состоялся в мае-2022 и сложился для нее очень непросто.

Об этом Костю рассказал в интервью порталу sport-express.ua. Теннисистка вспомнила матч с Викторией Кудерметовой и Анастасией Павлюченковой, который она проводила в паре с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии. По признанию нашей соотечественницы, она просто не смогла продолжать играть после первого сета.

"Колбасило! Хотелось мячом в голову вбить": Костюк рассказала, как ее увели с корта во время матча с россиянками
"Колбасило! Хотелось мячом в голову вбить": Костюк рассказала, как ее увели с корта во время матча с россиянками

"Я ни разу никому из россиянок или беларусок не пожала руку. Первый такой матч у меня был против российской пары Вероника Кудерметова – Анастасия Павлюченкова на турнире WTA в Риме. Меня так колбасило в том матче! Просто хотелось им мячом в голову вбить. Все остальное меня не интересовало. Они хорошо играли, и в итоге выиграли этот турнир. Мне было так плохо, что я вызвала физиотерапевта на корт и сказала, что не могу ни играть, ни дышать. Меня просто увели. Руки я им не пожала", – сказала Костюк.

"Колбасило! Хотелось мячом в голову вбить": Костюк рассказала, как ее увели с корта во время матча с россиянками

Ранее Марта рассказала, что российские теннисистки продолжают вести себя надменно и нагло, делая вид, что им все что-то должны из-за нейтрального статуса.

"Колбасило! Хотелось мячом в голову вбить": Костюк рассказала, как ее увели с корта во время матча с россиянками

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация тенниса (ITF) приняла решение о допуске российских и беларуских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

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