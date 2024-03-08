'Колбасило! Хотелось мячом в голову вбить': Костюк рассказала, как ее увели с корта во время матча с россиянками

Третья ракетка Украины Марта Костюк призналась, что ей было невероятно тяжело выходить на корт против российских теннисисток после полномасштабного вторжения РФ. По словам 21-летней киевлянки, первый поединок против представительниц страны-агрессорки состоялся в мае-2022 и сложился для нее очень непросто.

Об этом Костю рассказал в интервью порталу sport-express.ua. Теннисистка вспомнила матч с Викторией Кудерметовой и Анастасией Павлюченковой, который она проводила в паре с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии. По признанию нашей соотечественницы, она просто не смогла продолжать играть после первого сета.

"Я ни разу никому из россиянок или беларусок не пожала руку. Первый такой матч у меня был против российской пары Вероника Кудерметова – Анастасия Павлюченкова на турнире WTA в Риме. Меня так колбасило в том матче! Просто хотелось им мячом в голову вбить. Все остальное меня не интересовало. Они хорошо играли, и в итоге выиграли этот турнир. Мне было так плохо, что я вызвала физиотерапевта на корт и сказала, что не могу ни играть, ни дышать. Меня просто увели. Руки я им не пожала", – сказала Костюк.

Ранее Марта рассказала, что российские теннисистки продолжают вести себя надменно и нагло, делая вид, что им все что-то должны из-за нейтрального статуса.

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация тенниса (ITF) приняла решение о допуске российских и беларуских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

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