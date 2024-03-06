'Они все равно не успокоились'. Костюк рассказала, что делают российские теннисисты в туре

Третья ракетка Украины Марта Костюк (№32 WTA) рассказала, что российские теннисистки, с которым она выступала в туре, вели себя очень надменно, несмотря на их нейтральный статус. По словам 21-летней киевлянки, против россиян было очень сложно играть в начале полномасштабного вторжения.

Сейчас Костюк воспринимает игру против них, как часть своей работы и выключает эмоции.

"А они все равно не успокоились т.е. эго очень такое раздуто. Самая большая страна в мире и все такое. Мы все такие лучшие, мегакрутые россияне. Ну, то есть они с таким выражением лица ходят, вроде бы им всем должны. Они вообще не при делах", - сказала Костюк в эфире "Сніданка 1+1".

Костюк отметила, что все уже привыкли к какому-то такому их нейтральному статусу.

"Яя думаю что они тоже привыкли к этому. Я не знаю насколько им некомфортно на самом деле, потому что в принципе сейчас эту тему никто остро не поднимает. И я не могу оценивать там какая сейчас ситуация на счет этого", – подытожила Костюк.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 марта Костюк проиграла в финале турнире WTA 500 в Сан-Диего (США) с призовым фондом в 900 000 долларов. Поединок против Кэти Бултер из Великобритании (№49 WTA) завершился со счетом 7:5, 2:6, 2:6.

Отметим, что в полуфинале Марта добыла тяжелейшую победу над пятой ракеткой мира. В полуфинале украинка за полтора часа одолела американку Джессику Пегулу (№5 WTA) 6:7 (4:7), 1:6.

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