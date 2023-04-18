'Испугались. Думали, что будем драться?' Костюк рассказала, как международная федерация защищает россиянок

Руководство Женской теннисной ассоциации (WTA) испугалось организовывать встречу спортсменов из Украины, России и Беларуси после полномасштабного вторжения РФ в нашу страну. При этом функционеры активно боролись за права представителей стран-агрессоров, не обращая внимания на проблемы наших соотечественниц.

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Об этом в интервью порталу "Большой теннис Украины" рассказал Марта Костюк. По словам спортсменки, украинки очень хотели узнать, что россиянки и беларуски думают о войне, однако руководство WTA не дало согласия на такую встречу даже в присутствии службы безопасности одного из турниров.

"Нами управляет WTA, можно сказать, мы работаем на нее. После того как началось вторжение, мы попросили их на турнире в Индиан-Уэллсе, мы даже умоляли, посадить нас в одну комнату: украинцев, русских и беларусов. Чтобы разобраться, что они думают, как они смотрят на нас. Но у WTA испугались. Я не знаю почему. Возможно, они думали, что мы будем драться? Я предложила им привлечь к этому службу безопасности, но они не стали. Они просто нам отказали. WTA боролась за права российских и белорусских теннисисток, указывая на их притеснения, когда в прошлом году их исключили из Уимблдона. Но чтобы как-нибудь заступиться за украинцев? Ничего не сделано. Совершенно ничего", – возмутилась киевлянка.

Ранее украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала, как президент WTA Стив Саймон оправдывает поддержку российскими атлетами войны в нашей стране, называя это "их личным мнением".

Как сообщал OBOZREVATEL, Марта Костюк не сумела сдержать слез во время исполнения гимна Украины перед матчем национальной сборной. Кроме того, стало известно, что 20-летняя теннисистка выходит замуж.

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