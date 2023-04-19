Федерация тенниса Украины ответила на запрет правительства участвовать в турнирах с россиянами и беларусами

Федерация тенниса Украины заявила, что уважает позицию Кабинета Министров Украины и будет следовать приказу Министерства молодежи и спорта, в котором запрещается командировать официальные делегации на соревнования, где принимают участие представители Российской Федерации и Республики Беларусь. Единственные теннисные турниры, где будут выступать украинцы это Кубкок Дэвиса, Кубок Билли Джин Кинг, а также зимние и летние командные Кубки Европы и Европейское индивидуальное первенство.

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"В настоящее время в этих соревнованиях не планируется участие представителей Российской Федерации и Республики Беларусь", - уточняет пресс-служба ФТУ.

В Федерации отмечают, что в том случае, если ситуация изменится и представители стран-агрессоров будут допущены к соревнованиям, выезды официальных делегаций Федерации тенниса Украины на эти соревнования будут отменены.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 апреля Украина со счетом 1:3 проиграла Чехии (1:3) и во второй раз подряд не смогла выйти в финальную часть Кубка Билли Джин Кинг. Наши теннисистки сыграют в плей-офф в ноябре за право выступить в квалификации этого турнира в 2024-м.

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