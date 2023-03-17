''Европа должна стоять на коленях'': тренер второй ракетки России восхищался Путиным. WTA сделала вид, что это нормально

Тренер 11-й ракетки мира Вероники Кудерметовой открыто поддерживает войну в Украине, однако при этом не понес никаких наказаний за свои высказывания от руководства Женской теннисной ассоциации (WTA). Наставник россиянки в разговорах с коллегами восхищался диктатором Владимиром Путиным и надменно высказывался о европейцах.

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Об этом в интервью порталу tribuna.by рассказал тренер украинки Леси Цуренко Никита Власов. Он отметил, что еще весной минувшего года все спортсмены из нашей страны поняли, что руководство WTA не намерено отстранять Z-патриотов от своих турниров.

"Ждать чего-то положительного от WTA мы перестали, наверное, практически сразу, еще в апреле. Тренер российской теннисистки Вероники Кудерметовов в разговорах с другими тренерами из разных стран прямо заявлял, что Путин – красавчик, а вся Европа должна стоять на коленях. И Россия, и Путин – "лучший политик XXI века" – все правильно делают. Никаких замечаний по этому поводу никто не делал, всех всё устраивало. И тогда мы поняли, что при таком отношении ждать какой-то помощи для украинок бессмысленно". – отметил Власов.

Напомним, Леся Цуренко отказалось выходить на корт против фанатки режима Александра Лукашенко белоруски Арины Соболенко, рассказав о шокирующем разговоре с главой WTA. После этого экс-теннисист из РФ Андрей Чесноков призвал дисквалифицировать украинских спортсменок.

Как сообщал OBOZREVATEL, лучший теннисист России Даниил Медведев высказался о поступках Леси Цуренко и Марты Костюк в отношении агрессоров. В свою очередь легендарный чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек восхитился поступком Марты Костюк в матче с россиянкой Грачевой и напомнил о том, что украинцы гибнут в войне с Россией за всех европейцев.

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