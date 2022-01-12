'Я не знал': лучший теннисист мира оправдался за ложь о заболевании коронавирусом

Знаменитый сербский теннисист Новак Джокович, который со скандалом въехал в Австралию, объяснил "неточности" в своих сведениях властям. В среду, 12 января, 34-летний спортсмен предоставил новые данные.

В частности, первая ракетка планеты на своей странице в Instagram рассказал, почему не указал в декларации, что в последние две недели перед приездом в Австралию посещал другие страны. (В конце декабря он побывал в Испании).

"Декларацию от моего лица подала моя команда. Об этом я сказал пограничникам по прибытии. Мой агент искренне просит прощения за допущенную ошибку. Она не была намеренной. Сегодня моя команда предоставила дополнительную информацию австралийским властям", – объяснился теннисист.

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Также Джокович рассказал о событиях в середине декабря, когда сдал положительный тест на коронавирус. ПЦР-тест он сделал 16 декабря, а 17-го награждал юных спортсменов и поучаствовал в мероприятии сербской почты. Положительный результат теста Новак, по его словам, получил уже после событий того дня: "Я не знал о нем до встреч". Хотя снова обнаружилось противоречие: в показаниях суду он написал, что коронавирус у него выявили 16 декабря.

Более того – Джоко признал, что 18 декабря, уже зная о своем заболевании коронавирусом, которое проходило бессимптомно, дал интервью и провел фотосессию для французского издания L’Equipe.

"Я чувствовал, что обязан дать интервью, чтобы не подводить журналиста, но соблюдал дистанцию и был в маске – за исключением момента, когда меня фотографировали. После интервью я ушел на самоизоляцию. Но сейчас считаю, что допустил тогда ошибку: нужно было отменить встречу", – раскаялся теннисист.

Пока же он тренируется на кортах Мельбурна и готовится к Открытому чемпионату Австралии. Власти же продолжают разбирательства по его делу. Соревнования в основной сетке стартуют 17 января.

Как сообщал OBOZREVATEL, Джокович выиграл "ковидное" дело и выступит на Australian Open.