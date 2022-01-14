Джоковича снова допросят и посадят под стражу перед депортацией из Австралии

Лучшего теннисиста планеты Новака Джоковича, которого собираются депортировать из Австралии, пока что не будут задерживать. В субботу утром, в 8:00, 34-летний серб должен явиться для еще одной дачи показаний в иммиграционную службу. Лишь после этого он будет помещен под охрану, тогда как его адвокаты в суде будут пытаться оспорить второй раз аннуляцию визы звезды.

Об этом пишет австралийское издание The Age со ссылкой на источники в правительстве Австралии. В пятницу, 14 января, министр иммиграции Алекс Хоук лично принял решение о необходимости депортации Джоковича. Чуть позже он заявил, что ним руководили мотивы сохранения общественного здоровья и порядка. В частности, он пояснил, что присутствие теннисиста вызывает жалобы населения и негативные волнения в стране в сложные времена пандемии коронавируса.

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Сторона Джоковича хотела добиться слушаний дела в местном суде, однако чиновники в пятницу вечером решили его вынести на обсуждение в Федеральный суд. Слушания уже намечены на 10:15 по местному времени. Пока Фемида не примет окончательное решение, Новак вынужден будет вновь находиться под стражей, где пребывал с 6 по 10 января.

Адвокаты теннисиста настаивают, что министр Хоук принял решение депортировать Джоко из страны по другим мотивам. А именно – из-за боязни, что его присутствие на турнире вызовет антипрививочные настроения. Напомним, Новак отказывается вакцинироваться от коронавируса.

Также он за последние недели совершил несколько нарушений. Как сообщал OBOZREVATEL, против Джоковича еще одна страна начала расследование из-за ковида.

Ранее в Австралии ведущие, забыв выключить микрофон, назвали Джоковича "лживым подлым за*ранцем" из-за скандала с ковидом.