На Полтавщине снова произошло землетрясение магнитудой 3,1

В ночь на 16 февраля на территории Полтавской области снова произошло землетрясение. Подземные толчки были зафиксированы около 1:00 ночи.

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Магнитуда землетрясения составила 3,1 по шкале Рихтера. Об этом сообщает Главный центр специального контроля Государственного космического агентства Украины.

Специалисты зафиксировали землетрясение в районе села Браилки Полтавского района. Подземные толчки произошли на глубине 2 километра.

По классификации землетрясений относится к не ощутимым. Тем не менее, местные жители имеют возможность помочь специалистам детальнее изучить это явление.

Жители указанного района, которые ощутили землетрясение, могут оставить сообщение о своих ощущениях на сайте Главного центра специального контроля. Дополнительная информация поможет в уточнении энергетических параметров землетрясения.

Напомним, на материковой части Греции и на западном побережье Турции может произойти землетрясение магнитудой в 8,5. Это не станет неожиданностью, и риски могут возрасти в любой момент.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 февраля в Полтавской области произошло землетрясение с магнитудой в 3,67 по шкале Рихтера. Толчки были зафиксированы на глубине 3 км. Многие почувствовали толчки, но подавляющее большинство не обратило на них внимания.

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