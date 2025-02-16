На днях глава совета директоров компании Toyota - Акио Тойода сделал несколько интересных заявлений относительно перспектив развития мирового автопрома.

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Так вот, господин Тойода считает что:

1) Доля электромобилей в мире не превысит 30%, и они не станут транспортом для всех.

2) Решать или переходить на электротягу должен потребитель в условиях честной и справедливой конкуренции. Политики и регулирующие органы не должны вмешиваться в эти процессы и предоставлять преференции отдельным игрокам рынка.

3) Toyota будет развиваться дифференцированно, предлагая своим клиентам автомобили со всеми возможными типами силовых установок: ДВС, гибриды, электромобили и машины на топливных элементах (водородные)

4) Toyota сейчас работает над новой линейкой ДВС.

Интересны мнения, существенно отличающиеся от планов многих европейских автомобильных компаний. Остается немного подождать и посмотреть – чья стратегия окажется успешнее.