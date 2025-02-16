Блог | Toyota меняет стратегию: интересные решения автопрома
На днях глава совета директоров компании Toyota - Акио Тойода сделал несколько интересных заявлений относительно перспектив развития мирового автопрома.
Так вот, господин Тойода считает что:
1) Доля электромобилей в мире не превысит 30%, и они не станут транспортом для всех.
2) Решать или переходить на электротягу должен потребитель в условиях честной и справедливой конкуренции. Политики и регулирующие органы не должны вмешиваться в эти процессы и предоставлять преференции отдельным игрокам рынка.
3) Toyota будет развиваться дифференцированно, предлагая своим клиентам автомобили со всеми возможными типами силовых установок: ДВС, гибриды, электромобили и машины на топливных элементах (водородные)
4) Toyota сейчас работает над новой линейкой ДВС.
Интересны мнения, существенно отличающиеся от планов многих европейских автомобильных компаний. Остается немного подождать и посмотреть – чья стратегия окажется успешнее.