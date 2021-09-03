"Золото" и четыре "серебра": украинцы ярко начали выступления на Паралимпиаде-2020 3 сентября

Украинец Сергей Емельянов выиграл "золото" Паралимпиады в Токио в заезде на 200 метров в байдарке-одиночке в классе KL3, опередив россиянина Леонида Крылова на 0,109 секунды. Другие наши соотечественники Николай Синюк, Егор Дементьев, Николай Жабняк и Людмила Данилина принесли сборной четыре серебряных награды.

Емельянов преодолел 200-метровку за 40,355 секунды. Представитель Паралимпийского комитета России (ПКР) Крылов финишировал вторым с результатом 40,464 секунды, а британец Роберт Оливер – третьим (41,268).

Его коллега Синюк занял вторую позицию на дистанции 200 метров в байдарке-одиночке в классе KL2, показав время 42,503 секунды и уступив лишь мировому рекордсмену из Австралии Кертису Макграфу (41,426). Замкнул тройку итальянец Федерико Манкарелла (42,574).

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Дементьев выиграл свое второе "серебро" на Паралимпиаде в Токио, закончив на втором месте шоссейную гонку класса C4-5 с групповым стартом с результатом 2:15,11. Украинца опередил француз Кевин Ле Кунф (2:14,49), а вслед за ним финишировал представитель Нидерландов Даниэль Абрахам Гебру (2:15,20).

Двое украинцев взяли "серебро" в легкой атлетике. Данилина показала второе время (4:32,82) в забеге на 1500 метров, уступив лишь полячке-рекордсменке Барбаре Бигановской-Заяц (4:27,84). Жабняк (52,43 метра) уступил в борьбе за "золото" в метании диска представителю Пакистана Хайдеру Али (55,26).

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина находилась в топ-5 медального зачета после окончания соревнований 2 сентября.