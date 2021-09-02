С рекордом Европы: Украина завоевала два "золота" на Паралимпиаде-2020

Украинские легкоатлеты Мария Помазан и Владислав Загребельный выиграли две золотые медали в легкой атлетике, которые стали уже 18-й и 19-й для нашей сборной на Паралимпиаде в Токио. Первая победила на соревнованиях по толканию ядра, а второй – на турнире по прыжкам в длину.

Помазан довольно уверенно заняла первое место, показав результат 12,24 метра. Кроме украинки позиции на пьедестале завоевали бразильянка Маривана Оливейра да Нобрега (9,15) и чешка Анна Луксова (8,60).

Нашей соотечественнице удалось удачно исполнить лишь две первые попытки, но и этого хватило для триумфа. Помазан выигрывала соревнования по толканию ядра на Паралимпиаде в Лондоне в 2012 году, а в 2016-м в Рио-де-Жанейро она стала серебряной призеркой в этой дисциплине.

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Что касается Загребельного, то украинский прыгун в длину побил рекорд Европы с результатом 6,59 метра. Вслед за ним на пьедестале расположились аргентинец Брайан Импеллиццери (6,44) и бразилец Матеус Евангелиста Кардосо (6,05).

Отметим, что для нашего соотечественника эта победа стала первой на Паралимпиадах. До этого его наивысшим достижением на крупных международных соревнованиях была "бронза" чемпионата мира 2019 года.

Успехи легкоатлетов позволили Украине временно вернуться на пятое место в медальном зачете.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 1 сентября, наши соотечественники завоевали две золотых награды. Анастасия Москаленко установила мировой рекорд в толкании ядра, а пловец Максим Крипак выиграл уже свое третье "золото" на Играх в Токио.