Дождались! Фристайлист Абраменко принес Украине первую медаль Олимпиады-2022

На 13-й соревновательный день Олимпийских игр-2022 в Пекине сборная Украины добыла первую медаль! Олимпийский чемпион Пхечхана-2018 фристайлист Александр Абраменко стал серебряным призером в лыжной акробатике и в Китае четыре года спустя.

В среду, 16 февраля, 33-летний спортсмен из Николаева показал четвертый результат в первом прыжке среди 12 финалистов и вышел в суперфинал. Право продемонстрировать вторую попытку получили шестеро лучших. И в суперфинале Абраменко сумел совладать с нервами и поднялся на вторую позицию!

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Хотя приземление лидера нашей олимпийской сборной было неидеальным, но он сумел исправить ситуацию и удержался на ногах.

Золотая медаль досталась представителю команды хозяев.

Молодой Александр Окипнюк, который накануне сенсационно выиграл вторую квалификацию, на этот раз в суперфинале оказался последним, 12-м. Парень из Закарпатья неудачно приземлился, кувыркнувшись после касания снега, и получил скромную оценку.

На трибунах наших спортсменов эмоционально поддерживали соотечественники.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская фристайлистка дала прогноз на мужской турнир: "В финале Олимпиады будет эмоциональный напряг".

В то же время украинская биатлонистка высказалась об эстафете Олимпиады: "Была паническая атака".