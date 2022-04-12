Зиговавшему российскому гонщику напомнили, что случается с такими спортсменами потом

Знаменитый российский футбольный комментатор Алексей Андронов отреагировал на скандал со своим соотечественником Артемом Северюхиным, произошедший на этапе чемпионата Европы по картингу. 15-летний Северюхин на подиуме показал нацистский жест и засмеялся.

Андронов разместил статью о греческому футболисте Гиоргиос Катидис, которому пожизненно запретили выступать за национальную сборную за то, что он отметил забитый гол нацистским приветствием.

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"Специально для малолетки из Екатеринбурга. Вики подскажет, как сложилась карьера этого греческого футболиста", – написал Андронов.

Позже Северюхин извинился за свой скандальный нацистский жест после победы на этапе чемпионата Европы в Португалии. Однако это не спасло его от расторжения контракта со шведской командой, за которую он выступал.

Стоит отметить, что мама пилота заявила, что не видит в жесте ничего плохого, так как "он послал сердечки команде и мне".

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