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Зиговавшему российскому гонщику напомнили, что случается с такими спортсменами потом

Максим Иншаков
Другие виды спорта
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Артем Северюхин

Знаменитый российский футбольный комментатор Алексей Андронов отреагировал на скандал со своим соотечественником Артемом Северюхиным, произошедший на этапе чемпионата Европы по картингу. 15-летний Северюхин на подиуме показал нацистский жест и засмеялся.

Андронов разместил статью о греческому футболисте Гиоргиос Катидис, которому пожизненно запретили выступать за национальную сборную за то, что он отметил забитый гол нацистским приветствием.

Валерий Андронов напомнил Северюхину о судьбе
Валерий Андронов
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"Специально для малолетки из Екатеринбурга. Вики подскажет, как сложилась карьера этого греческого футболиста", – написал Андронов.

Гиоргиос Катидис

Позже Северюхин извинился за свой скандальный нацистский жест после победы на этапе чемпионата Европы в Португалии. Однако это не спасло его от расторжения контракта со шведской командой, за которую он выступал.

Артем Северюхин зигует на награждении.

Стоит отметить, что мама пилота заявила, что не видит в жесте ничего плохого, так как "он послал сердечки команде и мне".

Мама Северюхина защищает сына.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российского гимнаста, вышедшего на награждение с Z на форме, дисквалифицируют, отберут медаль и призовые. 6 марта на этапе Кубка мира в Катаре Иван Куляк вышел на церемонию награждения с буквой Z, чтобы поддержать российские оккупационные войска, напавшие на Украину.