'Я не поддерживал фашизм или нацизм': россиянина выгнали из шведской команды за зигование, несмотря на извинения

15-летний российский гонщик-картингист Артем Северюхин извинился за свой скандальный нацистский жест после победы на этапе чемпионата Европы в Португалии. Однако это не спасло его от расторжения контракта со шведской командой, за которую он выступал.

По словам Северюхина, который во время награждения ударил себя кулаком в грудь и выбросил руку вперед, он не поддерживает нацизм. И сам не знает, как получился этот жест, фактически дублирующий нацистское приветствие.

"Я хотел бы извиниться за произошедшее на чемпионате Европы по картингу. Стоя на подиуме, я изобразил жест, который многие восприняли как нацистское приветствие. Но это не так. Я никогда не поддерживал нацизм и считаю его одним из самых страшных преступлений против человечества", – заявил Артем на видео.

Видео дня

"Я выступал под итальянской лицензией и выиграл гонку под итальянским флагом. И ребята перед подиумом показывали мне, что в Италии в таких случаях принято ударять себя по груди в районе сердца, выражая благодарность. Я всего лишь хотел изобразить этот жест. Как произошло все остальное, я объяснить не могу", – оправдывается картингист.

Северюхин признает свою вину, знает, что сглупил, и готов понести наказание. Но в то же время просит отнестись с пониманием, ведь он не поддерживал нацизм или фашизм этим жестом.

"У меня не было желания оскорбить зрителей, пилотов, болельщиков или команду. Извините меня, пожалуйста", – сказал Северюхин в своем видеообращении.

Тем временем шведская команда Ward Racing, за которую выступал россиянин, разорвала с ним контракт.

"Ward Racing испытывает глубокий стыд за поведение пилота и решительно осуждает его. Соответствующие меры будут приняты немедленно. Действия Артема Северюхина во время церемонии награждения 10 апреля 2022 года были исключительно индивидуальными и никоим образом не отражают взглядов и ценностей Ward Racing.

В команде заявили, что поддерживают международное сообщество, осуждающее вторжение России в Украину, и выражают солидарность с людьми, страдающими из-за этого неспровоцированного и ужасного нападения. Поэтому на всех шлемах пилотов – наклейки "Нет войне".

"Сейчас с нами путешествуют три украинские семьи, потому что у них нет дома, куда можно вернуться. Соответственно, Ward Racing решительно осуждает личные действия пилота Артема Северюхина и не видит возможности продолжать сотрудничество с ним", – говорится в заявлении команды.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что нацистский жест российского гонщика на награждении в Португалии вынудил Международную федерацию начать срочное расследование.