Российского гимнаста, вышедшего на награждение с Z на форме, дисквалифицируют, отберут медаль и призовые – СМИ

Международная федерация гимнастики (FIG) хочет дисквалифицировать российского гимнаста Ивана Куляка на один год, сообщает ТАСС со ссылкой на тренера сборной России по спортивной гимнастике Валентину Родионенко. 20-летний уроженец Обнинска также может лишится своей медали за третье место и всех призовых, заработанных за выступление в Дохе.

6 марта на этапе Кубка мира в Катаре Куляк вышел на торжественную церемонию награждения с буквой Z, чтобы поддержать российские оккупационные войска, напавшие на Украину. Литеру Куляк наклеил на форму.

После этого Фонд гимнастической этики (GEF) открыл в отношении него дисциплинарное дело.

"Меня как руководителя делегации, выводящего тренера Игоря Калабушкина и самого атлета, предложено дисквалифицировать сроком на год. Адвокаты, которые работают с нами, надеются на то, что отобьют нас, но я сама сомневаюсь в таком исходе. Меня и Калабушкина также хотят оштрафовать на 500 швейцарских франков каждого", – сказала Родионенко.

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В комментариях российские болельщики считают, что наказание будет абсолютно заслуженным. Также юзеры советуют "взять на карандаш" и остальных спортсменов, поддерживающих войну в Украине.

Отметим, что сам Куляк абсолютно не раскаивается в своем поступке. В Instagram он написал: "Не, ребят, я не проиграл золото, я выиграл "бронзу".

Напомним, что победу в столице Катаре добыл украинский гимнаст Илья Ковтун. Он набрал 15,166 очков.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная России по спортивной гимнастике выступала в Дохе в нейтральном статусе. 7 марта FIG официально отстранила и россиян и белорусов от участия во всех международных соревнованиях в связи с нападением России на Украину.

Ранее представители сборной России по спортивной гимнастике пожаловались на "вызывающее" поведение украинских спортсменов и всей делегации во время этапа Кубка мира, который проходил 2-5 марта в Дохе.

После военного вторжения РФ в Украину они плакались, что чувствовали себя некомфортно на соревнованиях.

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