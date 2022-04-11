Российский гонщик зиганул на награждении: мама заявила, что это не нацистский жест, он просто послал ей сердечко

На чемпионате Европы по картингу среди юниоров разгорелся скандал из-за недопустимого поведения российского гонщика Артема Северюхина. Во время церемонии награждения он показал нацистское приветствие или попросту зиганул, а затем рассмеялся.

Северюхин выиграл стартовый этап чемпионата Европы по картингу, который проходил в Португалии. Но из-за санкций, наложенных на Россию за войну в Украине, гонщик сейчас выступает под флагом Италии. И когда заиграл гимн Италии, мальчик зиганул и рассмеялся.

#Russian driver Artyom Severyukhin, competing under the Italian flag at the #European Junior Karting Championship, showed a #Nazi salute at the awards ceremony.



He competing under the #Italian flag because of the sanctions imposed on #Russia. pic.twitter.com/q4wOGHPsvR – NEXTA (@nexta_tv) April 11, 2022

Этот жест не остался незамеченным. И любители автоспорта забросали Международную автомобильную федерацию (ФИА) гневными комментариями в социальных сетях.

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По-видимому, чувствуя, что дело идет к дисквалификации ее сына, Татьяна Северюхина начала активно его оправдывать. При этом ее аргументы выглядели, мягко говоря, неправдоподобно.

"Люди видят то, что хотят видеть, слышат то, что хотят слышать, верят в то, во что хотят верить, и отказываются верить в то, что им не нравится. Он послал сердечки команде и мне", – писала женщина на страничке FIA.

На вопрос, серьезно ли она вообще такое пишет, Северюхина ответила, мол, да, "я знаю своего сына". В то же время ей писали, что это выглядит отвратительно.

Также в сети уже появились сообщения, что на самом деле это был римский салют – приветствие, при котором правая рука протянута вперед с прямой ладонью и пальцами. Вот только считается, что именно его и взяли в свое время за основу как немецкие нацисты, так и итальянские фашисты времен Муссолини.

ФИА пока никак официально не комментирует инцидент, а со странички турнира в Twitter пропали все упоминания о победе россиянина. В то же время любители автоспорта и разгневанные украинцы требуют дисквалификации Артема. Правда, не все пользователи соцсетей верят в наказание для юного "нациста", ведь надо будет отказаться и от спонсорских денег РФ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российского гимнаста, вышедшего на награждение с Z на форме, дисквалифицируют, отберут медаль и призовые. 6 марта на этапе Кубка мира в Катаре Иван Куляк вышел на церемонию награждения с буквой Z, чтобы поддержать российские оккупационные войска, напавшие на Украину.