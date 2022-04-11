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Российский гонщик зиганул на награждении: мама заявила, что это не нацистский жест, он просто послал ей сердечко

Елена Павлова
Другие виды спорта
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Российский гонщик зиганул на награждении: мама заявила, что это не нацистский жест, он просто послал ей сердечко

На чемпионате Европы по картингу среди юниоров разгорелся скандал из-за недопустимого поведения российского гонщика Артема Северюхина. Во время церемонии награждения он показал нацистское приветствие или попросту зиганул, а затем рассмеялся.

Северюхин выиграл стартовый этап чемпионата Европы по картингу, который проходил в Португалии. Но из-за санкций, наложенных на Россию за войну в Украине, гонщик сейчас выступает под флагом Италии. И когда заиграл гимн Италии, мальчик зиганул и рассмеялся.

Этот жест не остался незамеченным. И любители автоспорта забросали Международную автомобильную федерацию (ФИА) гневными комментариями в социальных сетях.

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По-видимому, чувствуя, что дело идет к дисквалификации ее сына, Татьяна Северюхина начала активно его оправдывать. При этом ее аргументы выглядели, мягко говоря, неправдоподобно.

Артем Северюхин.

"Люди видят то, что хотят видеть, слышат то, что хотят слышать, верят в то, во что хотят верить, и отказываются верить в то, что им не нравится. Он послал сердечки команде и мне", – писала женщина на страничке FIA.

На вопрос, серьезно ли она вообще такое пишет, Северюхина ответила, мол, да, "я знаю своего сына". В то же время ей писали, что это выглядит отвратительно.

Мама Северюхина защищает сына.
Мама Северюхина защищает сына.

Также в сети уже появились сообщения, что на самом деле это был римский салют – приветствие, при котором правая рука протянута вперед с прямой ладонью и пальцами. Вот только считается, что именно его и взяли в свое время за основу как немецкие нацисты, так и итальянские фашисты времен Муссолини.

Россияне, поддержавшие Путина, и нацисты в Германии.

ФИА пока никак официально не комментирует инцидент, а со странички турнира в Twitter пропали все упоминания о победе россиянина. В то же время любители автоспорта и разгневанные украинцы требуют дисквалификации Артема. Правда, не все пользователи соцсетей верят в наказание для юного "нациста", ведь надо будет отказаться и от спонсорских денег РФ.

Картингисты готовятся к старту.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российского гимнаста, вышедшего на награждение с Z на форме, дисквалифицируют, отберут медаль и призовые. 6 марта на этапе Кубка мира в Катаре Иван Куляк вышел на церемонию награждения с буквой Z, чтобы поддержать российские оккупационные войска, напавшие на Украину.

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