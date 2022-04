Российский гонщик зиганул на награждении: мама заявила, что это не нацистский жест, он просто послал ей сердечко

На чемпионате Европы по картингу среди юниоров разгорелся скандал из-за недопустимого поведения российского гонщика Артема Северюхина. Во время церемонии награждения он показал нацистское приветствие или попросту зиганул, а затем рассмеялся.

Северюхин выиграл стартовый этап чемпионата Европы по картингу, который проходил в Португалии. Но из-за санкций, наложенных на Россию за войну в Украине, гонщик сейчас выступает под флагом Италии. И когда заиграл гимн Италии, мальчик зиганул и рассмеялся.

