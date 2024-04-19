'Поезд ушел': в российской сборной снова заявили об отказе от Олимпиады-2024

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников подтвердил, что спортсмены из РФ не выступят на Олимпиаде-2024 в этом виде спорта. Четырехкратный победитель Игр отметил, что не видит никаких предпосылок для участия на соревнованиях в Париже так называемых нейтральных атлетов из страны-агрессорки.

Об этом Сальников заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ", фактически запретив спортсменам даже думать о поездке в столицу Франции. Глава ВФП отметил, что никто из российских атлетов не входит в списки для участия на Олимпийских играх нынешнего года.

"Я уже сказал: страница перевернута. Это никак не может осуществиться в нынешней ситуации, потому что не могу себе представить, что условия изменятся и нас вдруг допустят на равных со всеми. Поезд уже ушел. Возможные послабления в условиях, так, чтобы они были приемлемыми… Это кажется нереальным. Много всяких параметров, плюс надо выполнить норматив. Может быть, есть какие-то ходы, о которых я не знаю, но все, что касается отправки заявочного листа – у нас нет спортсменов, у которых был бы нейтральный статус", – сказал Сальников.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов, который принимал участие в Z-концерте в марте-2022 в Лужниках, объявил об отказе ехать на Олимпиаду-2024. А пловчиха Евгения Чикунова назвала позором условия допуска спортсменов из РФ к Играм в Париже.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно об отказе российских гребцов участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже. А гауляйтер Крыма Сергей Аксенов приказал спортсменам с оккупированного полуострова отказаться от поездки в столицу Франции.

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