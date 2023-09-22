WADA наложило новый бан на Россию и запретило флаг РФ

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отказалось восстанавливать членство России, а кроме того, организация продлит запрет на выступление спортсменов из РФ под национальным флагом. Соответствующее решение было принято на заседании исполкома организации, которое состоялось в Шанхае.

Об этом информирует официальный сайт WADA. Агентство подчеркнуло, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) по-прежнему не соответствует кодексу WADA из-за государственного законодательство страны-агрессорки, чья система по употреблению запрещенных веществ была разоблачена после Олимпиады-2014.

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"Исполком WADA последовал рекомендациям независимого комитета по соответствию утвердить новые последствия и условия восстановления РУСАДА, которое уже не соответствует кодексу из-за несоответствий государственного законодательства, выявленных в ходе виртуального аудита в сентябре 2022 года и не устраненных до настоящего времени. Флаг РФ не будет представлен на Олимпийских и Паралимпийских играх до тех пор, пока условия восстановления не будут соблюдены", – отметили в агентстве.

Ранее официальная представительница МИД РФ Мария Захарова опровергла факт массового применения российскими атлетами запрещенных препаратов, что было признано даже кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Напомним, после Игр-2014 в Сочи РФ лишили 11 медалей. Наказание россиян длится с 2015 года, а на последних двух Олимпиадах спортсмены выступали без флага и гимна.

Как сообщал OBOZREVATEL, олимпийская чемпионка Ирина Роднина неожиданно выступила с жесткой критикой допинговой системы в России и призвала ужесточить наказание атлетов, которые принимают запрещенные вещества.

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