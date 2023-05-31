'Нами недовольны': чемпионка ОИ из РФ внезапно устроила истерику из-за системы допинга в России

Олимпийская чемпионка Ирина Роднина неожиданно выступила с жесткой критикой допинговой системы в России. Бывшая депутатка Государственной думы также раскрыла некоторые детали того, как страна-агрессорка манипулирует положительными пробами своих спортсменов и всячески скрывает нарушения.

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Об этом Роднина заявила в эмоциональном комментарии порталу Sport24, отреагировав на отчет Всемирного антидопингового агентства (WADA), согласно которому Россия стала лидером по количеству нарушений антидопинговых правил в 2020 году. Она потребовала усилить наказания атлетов и их тренеров.

"Постоянно говорят, что к нам придираются, задают вопросы, нами недовольны из-за допинга и так далее. Так у них к нам вопросы, потому что статистика нарушений огромная. Все пытаются проскочить и остаться безнаказанным. У нас в Госдуме и Совете Федерации были представители, которые попадались на положительной пробе. Более того, спортсмен, который попался на допинге, идет по Красной площади, возглавляя "Юнармию". Неизвестно, сколько еще такое отношение продлится, но нужно не возмущаться, а работать над собой, делать систему, которая будет работать над контролем антидопинговой стратегии", – заявила бывшая фигуристка.

Напомним, после Игр-2014 в Сочи была вскрыта государственная система допинга в России, которую контролировала ФСБ. По итогам ОИ РФ лишили 11 медалей.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр спорта России Олег Матыцин стал посмешищем в сети после того, как заговорил о наследии Олимпийских игр в Сочи, которые "утвердил Путин".

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