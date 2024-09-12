'Вы чуть больше, чем нули': чемпионка ОИ из РФ заявила, что россиянам не нужны ЧМ и ЧЕ, став посмешищем в сети

Российская лыжница Вероника Степанова, интеллект которой сравнивали со стиральной машинкой, выдала абсурдную мысль о том, что представители РФ не вернутся в международные турниры после снятия отстранения. Олимпийская чемпионка с чувством собственной исключительности потребовала "абсолютное равенство с другими сборными по всем вопросам", чем вызвала насмешки болельщиков.

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"Они продолжают пребывать в иллюзиях, что как только нас обратно пригласят, мы рванем к ним со всех ног и на любых условиях. Так не будет – наши условия просты: абсолютное равенство с другими сборными по всем вопросам. Никаких специальных условий, исключений и т.д. Россияне выступают на равных или не выступают вообще. Но мне ясно и другое: они там по-настоящему зачешутся, лишь когда у нас появятся соревнования, которые могут представлять угрозу нынешней мировой спортивной системе. Да-да, с китайскими товарищами в первую очередь", – написала Степанова для сайта пропагандистского телеканала "Матч ТВ".

Читатели портала Sports откровенно посмеялись над этим нелепым заявлением спортсменки. Они отметили, что лыжница первой же побежит на чемпионаты мира и Европы, как только появится такая возможность. Кроме того, фанаты сделали вывод, что Степанова готовит себе дорогу во власть, старательно выслуживаясь перед режимом.

"Рванете. Еще как рванете. И на Олимпиады, и на чемпионаты мира, и на всякие другие турниры", "То есть ваша ценность идти довеском к чему то большому. В качестве самостоятельной единицы, вы чуть больше, чем нули", "Мощнейший токсикоз", "Китайские лыжники едут к нам, там еще азербайджанские хоккеисты на подходе", "Просто поразительная уверенность в собственной исключительности. Если партия скажет "надо", ты как миленькая побежишь туда", "Знает, что в большой спорт ей путь закрыт навсегда и мостит себе тропинку к какой-нибудь теплой должности", – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZ.UA, Вероника Степанова выдала феерический бред о том, что отказ росТВ транслировать Олимпийские игры в Париже связан с низким интересом к ним со стороны зрителей.

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