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"Пентагон накрутил": чемпионка ОИ из РФ объяснила, почему россиянам запретили смотреть Олимпиаду, и стала посмешищем в сети

Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
897
'Пентагон накрутил': чемпионка ОИ из РФ объяснила, почему россиянам запретили смотреть Олимпиаду, и стала посмешищем в сети

Российская лыжница Вероника Степанова, чей интеллект сравнивали со стиральной машинкой, выдала феерический бред о том, что отказ росТВ транслировать Олимпийские игры в Париже связан с низким интересом к ним со стороны зрителей. После этого высказывания 23-летняя спортсменка попала под шквал критики и троллинга.

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"Если Олимпиада в Париже имела хоть какое-то значение для россиян, то почему же ее никто не показывал? Ни любимый "Матч ТВ", ни его конкуренты? Вот ОИ в Пекине показывали с отличными рейтингами. А Париж – нет. Моя версия – потому что абсолютному большинству наших соотечественников Олимпиады с отобранными МОК "нейтральным атлетами" без флага и гимна не интересны, не нужны, особенно сейчас", – написала Степанова в своем Telegram-канале.

"Пентагон накрутил": чемпионка ОИ из РФ объяснила, почему россиянам запретили смотреть Олимпиаду, и стала посмешищем в сети
"Пентагон накрутил": чемпионка ОИ из РФ объяснила, почему россиянам запретили смотреть Олимпиаду, и стала посмешищем в сети

Читатели портала Sports.ru поразились такому высказыванию победительницы Пекина-2022 в командой эстафете. Они напомнили юной пропагандистке о том, что в России по телевидению показывают только то, что необходимо путинскому режиму.

"Пентагон накрутил": чемпионка ОИ из РФ объяснила, почему россиянам запретили смотреть Олимпиаду, и стала посмешищем в сети

"Мощнейший аргумент. Всем же известно, что наше ТВ показывает только то, что хочет видеть зритель", "Как же надоели пропагандисты, отвечающие за все население страны", "Степанова уже полностью готова к новой должности. Для депутатов то, чего не показали по ТВ – и не существует вовсе", "Зато нам показывали, как мэр Парижа купается в Сене. Вот что по настоящему интересно россиянам!", "Может просто потому, что нас, россиян, и не спрашивали даже?", "Поэтому трансляции в ВК побили все рекорды. Пентагон накрутил, наверное", – пишут в комментариях.

"Пентагон накрутил": чемпионка ОИ из РФ объяснила, почему россиянам запретили смотреть Олимпиаду, и стала посмешищем в сети
"Пентагон накрутил": чемпионка ОИ из РФ объяснила, почему россиянам запретили смотреть Олимпиаду, и стала посмешищем в сети
"Пентагон накрутил": чемпионка ОИ из РФ объяснила, почему россиянам запретили смотреть Олимпиаду, и стала посмешищем в сети

Как сообщал OBOZ.UA, Вероника Степанова закатила истерику из-за запрета флага России на Олимпиаде-2024 и попала под насмешки.

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