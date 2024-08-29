'Пентагон накрутил': чемпионка ОИ из РФ объяснила, почему россиянам запретили смотреть Олимпиаду, и стала посмешищем в сети

Российская лыжница Вероника Степанова, чей интеллект сравнивали со стиральной машинкой, выдала феерический бред о том, что отказ росТВ транслировать Олимпийские игры в Париже связан с низким интересом к ним со стороны зрителей. После этого высказывания 23-летняя спортсменка попала под шквал критики и троллинга.

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"Если Олимпиада в Париже имела хоть какое-то значение для россиян, то почему же ее никто не показывал? Ни любимый "Матч ТВ", ни его конкуренты? Вот ОИ в Пекине показывали с отличными рейтингами. А Париж – нет. Моя версия – потому что абсолютному большинству наших соотечественников Олимпиады с отобранными МОК "нейтральным атлетами" без флага и гимна не интересны, не нужны, особенно сейчас", – написала Степанова в своем Telegram-канале.

Читатели портала Sports.ru поразились такому высказыванию победительницы Пекина-2022 в командой эстафете. Они напомнили юной пропагандистке о том, что в России по телевидению показывают только то, что необходимо путинскому режиму.

"Мощнейший аргумент. Всем же известно, что наше ТВ показывает только то, что хочет видеть зритель", "Как же надоели пропагандисты, отвечающие за все население страны", "Степанова уже полностью готова к новой должности. Для депутатов то, чего не показали по ТВ – и не существует вовсе", "Зато нам показывали, как мэр Парижа купается в Сене. Вот что по настоящему интересно россиянам!", "Может просто потому, что нас, россиян, и не спрашивали даже?", "Поэтому трансляции в ВК побили все рекорды. Пентагон накрутил, наверное", – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZ.UA, Вероника Степанова закатила истерику из-за запрета флага России на Олимпиаде-2024 и попала под насмешки.

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