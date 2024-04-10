'Все решается за нас': биатлонистка из РФ признала, что режим Путина не интересует мнение россиян

Российская биатлонистка Кристина Резцова призналась, что мнение спортсменов относительно участия на международных турнирах в нейтральном статусе не интересует функционеров. Все решения принимают чиновники и руководители национальных федераций в зависимости от личной выгоды.

Об этом Резцова заявила в интервью изданию "Российская газета". Двукратная призерки Олимпийских игр в Пекине 2022 года наивно выразила надежду на то, что до турнира в Италии 2026 года россияне полноценно вернутся в мировой спорт и произвол приспешников режима Владимира Путина "нас и не коснется".

"Меня никогда чужое мнение не волновало. А какой я бы сделала выбор, не задумывалась. Надеюсь, что и не придется. Я сейчас не сторонник ни одной стороны, ни другой. В политике ничего не понимаю и вникать не хочу. Мое дело – бегать и показывать результат. Так или иначе, у каждого вида спорта есть своя федерация, свое руководство. Все решается за нас. Надеюсь, нас это и не коснется", – сказала Резцова.

Накануне бывшая биатлонистка Ольга Зайцева назвала российских спортсменов первыми защитниками РФ, которые "пострадали от западных и европейских нападок".

Как сообщал OBOZ.UA, четырехкратный чемпион мира по биатлону Владимир Драчев назвал "сплошным беспределом и унижением России" условия Международного олимпийского комитета (МОК) для российских спортсменов.

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