'Сплошной беспредел и унижение России' вызвало истерику у 4-кратного чемпиона мира из РФ

Четырехкратный чемпион мира по биатлону Владимир Драчев назвал унижением условия Международного олимпийского комитета (МОК) для российских спортсменов. Несколько дней назад МОК допустил россиян, прошедших квалификацию, к Олимпийским играм в Париже в нейтральном статусе при соблюдении строгих условий.

Летняя Олимпиада состоится пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

"Я с начала СВО придерживаюсь мнения, что не должно быть никаких поездок без флага и гимна. Одно дело, когда были допинговые скандалы и нас награждали под музыку Петра Чайковского, другое – сейчас, когда идут боевые действия. Нынешние условия – сплошной беспредел и унижение", – цитирует Драчева ТАСС.

По мнению 58-летнего депутата и члена фракции "Единая Россия", спортсмены "это те же солдаты, офицеры, воины".

"Только за нашу страну они бьются на спортивных аренах. А сейчас они собираются биться сами за себя, и мое мнение заключается в том, что в такой поездке необходимости нет, не то время", - подытожил трехкратный чемпион Европы.

В комментариях российские болельщики высмеяли такой пафос титулованного экс-биатлониста, припомнив ему то, что в 2002 он сбежал в сборную Беларуси, так как не в состав российской команды не попадал.

"Пишет человек, который ради ОИ сам поменял флаг страны на другой. Ни стыда, ни совести", "Холуй", "Смешно слышать это от человека, который не выдержав концуренции убежал выступать под флаг другой страны", – отмечают пользователи.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев крайне негативно высказался о российских спортсменах, готовых поехать на ОИ под нейтральным флагом.