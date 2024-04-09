'Первые пострадали': чемпионка ОИ по биатлону из РФ обвинила Запад в нападении на россиян

Бывшая биатлонистка Ольга Зайцева назвала российских спортсменов первыми защитниками РФ, которые "пострадали от западных и европейских нападок". Двукратная олимпийская чемпионка лицемерно сделала вид, что допинговый скандал Сочи-2024 сфабрикован, чтобы очернить атлетов из страны-агрессорки, хотя систему употребления запрещенных веществ признавал диктатор Владимир Путин.

Об этом Зайцева заявила в интервью портал Metaratings.ru. Приспешница режима главаря Кремля, которая выступала его доверенным лицом на так называемых выборах президента России в минувшем месяце, добавила, что считает себя обладательницей "серебра" ОИ-2014, не признает дисквалификации и лишение медали.

"Всегда себя считала и считаю серебряным призером Олимпийских игр Сочи 2014 в эстафете. С того момента начались открытые нападки на нашу страну, и начались они как раз со спортсменов. Спортсмены первые пострадали от западных и европейских нападок. Но нас не сломить, в таких ситуациях мы только становимся сильнее и мы теперь знаем кто друг, а кто враг. Для меня это был тяжёлый период, но я знаю, что есть проблемы более существенные, чем эта раздутая и вымышленная история", – сказала Зайцева.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах обвинил российского Путина в легитимизации употребления спортсменами из России допинга после того, как он появился вместе с дисквалифицированной фигуристкой Камилой Валиевой на открытии "Игр будущего".

Как сообщал OBOZ.UA, бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков призвал МОК навсегда запретить российскую символику на ОИ.

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