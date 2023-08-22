'Время лилипутов, которые жаждут реванша': чемпион ОИ из РФ набросился на международную федерацию из-за Исинбаевой

Олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили возмутился из-за того, что ни одну россиянку не включили в список 40 самых влиятельных легкоатлеток мира, который составила международная федерация World Athletics. Президент Федерации спортивной борьбы РФ назвал это "жаждой мести" представителям страны-агрессора.

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Об этом Мамиашвили заявил в комментарии пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт". Победитель Игр в Сеуле-88 отметил, что, в частности, легендарная прыгунья с шестом Елена Исинбаева не попала в топ главных легкоатлеток мира якобы из-за ситуации в мире.

"Было бы странно, если бы Елену в данной ситуации включили в этот список. Сегодня так называемые тренды так или иначе навязывают люди, которые к спорту никогда не имели отношения. Этими шагами, может быть сознательно, они просто разрушают великое действо, которое называется спортом и олимпийским движением. В таких решениях очень сложно искать какие-то смысловые вещи. Сейчас время лилипутов, которые жаждут добиться какого-то реванша любым путем – методом оговоров, наветов, всего что угодно. К огромному сожалению", – сказал Мамиашвили.

Отметим, что ранее Исинбаева отреклась от армии России и сбежала в Испанию. В сети было опубликовано фото россиянки на фоне флага Украины. В России потребовали от бывшей спортсменки вернуть все деньги, которые ей выплатили как офицеру армии РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион мира по бегу с барьерами Сергей Шубенков снова нелицеприятно высказался в адрес украинцев, обвинив их в том, что они "портят атмосферу праздника", когда отказываются приветствовать россиян на международных турнирах.

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