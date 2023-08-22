'Портят атмосферу праздника': чемпион мира из РФ пожаловался на украинцев, которые отказываются жать руку россиянам

Чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков снова нелицеприятно высказался в адрес украинцев. Российский спортсмен, в частности, обвинили наших соотечественников в том, что они портят "всю атмосферу праздника", отказываясь приветствовать представителей страны-агрессорки на международных соревнованиях. Он вспомнил о поступке фехтовальщицы Ольги Харлан, которая не стала пожимать руку сопернице из РФ на чемпионате мира.

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Об этом Шубенков, который ранее оскорблял Ярославу Магучих, заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорту". Победитель мирового первенства Пекина-2015 назвал украинцев "балбесами с промытыми мозгами", а также выдал неадекватную мысль о том, что западные спортсмены даже не знают, где находится наша страна.

"На Западе спортсмены в массе своей даже не знают, где Украина находится. Поэтому от них никаких провокаций ждать вообще не стоит. А от украинцев, к сожалению, да. Причем, увы, достаточно двух балбесов с промытыми мозгами, чтобы испортить всю атмосферу праздника, взаимопонимания, культурного обмена, чем все эти крупные соревнования всегда и являлись. Пропаганда работает там очень хорошо. Случаи дискриминации единичные на фоне либо безразличия, либо незнания того, что реально происходит", – сказал Шубенков.

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