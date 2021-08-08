Впервые в истории: Украина установила антирекорд Олимпийских игр

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Другие виды спорта
2 минуты
5,7 т.
Украина на Олимпиадах

Сборная Украины на Олимпиаде в Токио завоевала лишь одну золотую медаль. Это стало худшим показателем за всю историю выступлений нашей команды на летних Играх.

Таблица медалей Украины на летних ОИ

Единственную награду наивысшей пробы на Олимпийских играх в Японии принес Украине борец Жан Беленюк.

Беленюк выиграл финал ОИ-2020.
Видео дня

Самой драматичной потерей "золота" стало шокирующее поражение нашего боксера Александра Хижняка. 26-летний полтавчанин уверенно лидировал после 2 раундов, но проиграл сенсационным нокаутом.

Хижняк проиграл нокаутом

До этого наименьшее количество золотых медалей сборная Украины взяла в Бразилии. На Играх 2016 года наши соотечественники дважды поднимались на наивысшую ступень пьедестала.

Юрий Чебан (2016 год)

Спортивный гимнаст Олег Верняев стал лучшим в соревнованиях на параллельных брусьях, а каноист Юрий Чебан выиграл одиночный 200-метровый заезд.

Олег Верняев (2016 год)

Больше всего "золота" (9) Украина добыла в Атланте-1996. Тогда самый лучший результат среди конкурентов показали легкоатлетка Инесса Кравец, боксер Владимир Кличко, спортивные гимнасты Рустам Шарипов и Лилия Подкопаева, художественная гимнастка Екатерина Серебрянская, тяжелоатлет Тимур Таймазов, борец Вячеслав Олейник и Евгений Браславец с Игорем Матвиенко в парусном спорте.

Владимир Кличко (1996 год)

Вторыми по количеству золотых награду идут Афины-2004 (8). Дальше следуют Пекин-2008 (7), Лондон-2012 (5 "золота") и Сидней-2000 (3).

Лилия Подкопаева (1996 год)

Напомним, что ранее Украина установила исторический медальный антирекорд в спортивной гимнастике, впервые в своей истории не завоевала ни одной награды на Олимпиаде в этой дисциплине.

Юлимар Рохас

Как сообщал OBOZREVATEL 1 августа на Играх-2020 был побит последний украинский рекорд в легкой атлетике.

Виктория Ткачук

Всего за 16 соревновательных дней Украина добыла 19 наград. В том числе 6 серебряных и 12 бронзовых.

ЯпонияТокиоОлимпиада-2020