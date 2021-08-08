Впервые в истории: Украина установила антирекорд Олимпийских игр

Сборная Украины на Олимпиаде в Токио завоевала лишь одну золотую медаль. Это стало худшим показателем за всю историю выступлений нашей команды на летних Играх.

Единственную награду наивысшей пробы на Олимпийских играх в Японии принес Украине борец Жан Беленюк.

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Самой драматичной потерей "золота" стало шокирующее поражение нашего боксера Александра Хижняка. 26-летний полтавчанин уверенно лидировал после 2 раундов, но проиграл сенсационным нокаутом.

До этого наименьшее количество золотых медалей сборная Украины взяла в Бразилии. На Играх 2016 года наши соотечественники дважды поднимались на наивысшую ступень пьедестала.

Спортивный гимнаст Олег Верняев стал лучшим в соревнованиях на параллельных брусьях, а каноист Юрий Чебан выиграл одиночный 200-метровый заезд.

Больше всего "золота" (9) Украина добыла в Атланте-1996. Тогда самый лучший результат среди конкурентов показали легкоатлетка Инесса Кравец, боксер Владимир Кличко, спортивные гимнасты Рустам Шарипов и Лилия Подкопаева, художественная гимнастка Екатерина Серебрянская, тяжелоатлет Тимур Таймазов, борец Вячеслав Олейник и Евгений Браславец с Игорем Матвиенко в парусном спорте.

Вторыми по количеству золотых награду идут Афины-2004 (8). Дальше следуют Пекин-2008 (7), Лондон-2012 (5 "золота") и Сидней-2000 (3).

Напомним, что ранее Украина установила исторический медальный антирекорд в спортивной гимнастике, впервые в своей истории не завоевала ни одной награды на Олимпиаде в этой дисциплине.

Как сообщал OBOZREVATEL 1 августа на Играх-2020 был побит последний украинский рекорд в легкой атлетике.

Всего за 16 соревновательных дней Украина добыла 19 наград. В том числе 6 серебряных и 12 бронзовых.