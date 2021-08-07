Боксер Хижняк проиграл нокаутом бой за "золото" Олимпиады-2020

Украинский боксер Александр Хижняк не смог взять "золото" Олимпиады, драматично проиграв в финале в весовой категории до 75 кг бразильцу Хеберту Соузе. Решающая встреча в Токио завершилась нокаутом украинца.

Хижняк с первых секунд захватил центр ринга, мощно бомбардируя соперника. Соуза старался смещаться с линии атак. Украинец постоянно прессинговал, не давая оппоненту ни поднять голову, ни перевести дыхание. Соуза никак не мог выйти на дистанцию, с которой мог бы продемонстрировать свои фирменные удары. Хижняк преследовал бразильского боксера. Много ударов от украинца проходили в корпус, что сразу замедляло бразильца. Все судьи отдали победу нашему соотечественнику 10:9.

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Второй раунд начался с бокового Хижняка, который сильно потряс Соузу. У Саши открылось небольшое рассечение, полученное в предыдущем бою. Видно было что полтавчанин работал на кураже. Тренер ему в этот момент советовал "заканчивать левой". Бразилец понимал опасность и максимально старался держать эту руку украинца. Второй раунд тоже выиграл украинец (10:9).

Третий раунд стал настоящей катастрофой для украинца. Хижняк пропустил левый боковой удар навстречу, и арбитр даже не стал отсчитывать нокдаун. Судья сразу остановил встречу, даже не дав восстановиться нашему соотечественнику.

Отметим, что перед стартом олимпийского турнира по боксу букмекеры называли Александра фаворитом соревнований в средней весовой категории. Коэффициент на его победу составлял 1,57.

На пути к "золоту" Олимпиады Хижняк разбил спортсмена из Японии Юито Мориваки (5:0).

В четвертьфинале уверенно победил доминиканца Седено Мартинеса (4:1), а в полуфинале был сильнее представителя Филиппин Эумира Марсиаля (3:2).

Хижняк является чемпионом мира (2017) и Европы (2019). В 2017-м Александр был признан лучшим боксером мира независимо от весовых категорий.

Получив награду Александр произнес речь на торжественном мероприятии в Сочи на украинском языке.

В послужном списке Хижняка победы на чемпионате Украины U-22, взрослом чемпионате Украины и чемпионате Европы U-22,

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