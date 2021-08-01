На Олимпиаде побит последний украинский мировой рекорд в легкой атлетике, продержавшийся 26 лет. Видео

Венесуэльская легкоатлетка Юлимар Рохас с результатом 15,67 м выиграла "золото" Олимпиады-2020 в тройном прыжке, побив мировой рекорд. Предыдущее достижение было установлено в 1995 году украинкой Инессой Кравец.

В финале Игр-2020 Рохас с первой попытки взяла 15,41 м, побив олимпийский рекорд.

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Мировое достижение было установлено в заключительном прыжке, когда судьба медалей уже решилась.

та золотая награда стала для Венесуэлы третьей в истории за все время участия на Олимпиадах и первой в легкой атлетике.

Также Юлимар стала первой женщиной в истории страны, которая завоевала "золото" Олимпийских игр.

"Это уникальный момент. Я посвящаю его своей семье", – сказала спортсменка сразу после победы.

26 лет назад на чемпионате мира в Гетеборге Инесса Кравец неудачно выполнила первые две попытки, совершив заступ.

А на последнем решающем, по словам Инессы, она не доступила 23 см, чтобы перестраховаться, улетев при этом на 15,50 м.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 июля украинский пловец Михаил Романчук установил олимпийский рекорд в заплывах на 800 метров вольным стилем. Наш соотечественник на Играх в Токио преодолел дистанцию за 7 минут, 41 секунд и 28 сотых.