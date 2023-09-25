'Возомнили себя неприкасаемыми': в России потребовали 'спасать спорт' от украинцев

Российские пропагандисты в буквальном смысле взбесились из-за поведения украинских фигуристов Виолетты Серовой и Ивана Хобты, которые отказались пожимать руки своим соперникам из Грузии из-за их отношения к РФ. Так называемые журналисты потребовали от международных федераций наказывать наших соотечественников.

Об этом говорится в материале портала SportBox под заголовком "Украинские фигуристы поиздевались над чемпионами на пьедестале. Выгнать хамов из спорта!". Пропагандист Кирилл Гальцов обвинил наших спортсменов в том, что они "наплевали на уважение и все спортивные принципы", забыв о преступной войне РФ.

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"Если представители этой страны будут искать "русский след" у всех участников мирового спорта, то нынешние скандалы покажутся райским уголком. Не пора ли уже оградить адекватных спортсменов от провокационных выходок украинцев, которые возомнили себя неприкасаемыми и наслаждаются вседозволенностью и безнаказанностью? Если даже юные спортсмены из Украины откровенно издеваются над соперниками, то пора уже спасать спорт и выгонять хамов", – написал псевдожурналист.

Ранее известный российскый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова со словами "да черт с ними" потребовала дисквалифицировать Серову и Хобту.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский борец вольного стиля Валентин Блесецкий отказался пожимать руку представителю РФ Абасгаджи Магомедову на ЧМ-2023.

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