'Надо их дисквалифицировать!' Поступок украинских фигуристов вызвал истерику в России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова призвала дисквалифицировать украинских фигуристов Виолетту Серову и Ивана Хобту. Наши соотечественники во время церемонии награждения победителей этапа Гран-при по фигурному катанию в Будапеште отказались поздравлять представителей Грузии Анастасию Метелкину и Луку Берулаву.

Метелкина, которая является уроженкой Владимира, выступает за Грузию с 2020 года, москвич Берулава – с 2019-го. Пара тренируется в России у Павла Слюсаренко.

"Да черт с ними! В спорт нельзя нести политику. Надо их дисквалифицировать за нарушение правил поведения на соревнованиях, и вопрос будет решен", – устроила истерику Тарасова в интервью ТАСС.

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В комментариях российские болельщики высмеяли Тарасову, напомнив про то, как себя вели в РФ спортивные чиновники и атлеты.

"Сказали мы и отменили Раммштайн, сплели маскировочные сети для военных и сходили на встречу с президентом. Двойные стандарты? Не, это только на Западе", – стебутся юзеры.

Отметим, что Серова и Хобта в соревнованиях спортивных пар завоевали "серебро", набрав за короткую и произвольную программы суммарно 153,77 балла. Это оказалось всего на 0,18 балла больше, чем у представителей Канады, занявших третье место.

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