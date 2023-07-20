'Вот вам оружие, воюйте': чемпион мира из Киева рассказал о привыкании Европы к войне и тривогах за границей

Двукратный чемпион мира по кикбоксингу WAKO, многократный победитель Кубка мира и украинский амбасадор Европейских игр-2023 Павел Замятин рассказал о том, кто из иностранцев больше интересуется тем, что происходит в нашей стране. А также признался, почему не спускается в укрытие во время ракетных атак на Киев.

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В разговоре с OBOZREVATEL Павел рассказал о своем статусе посла на континентальных Играх-2023, которые состоялись летом в Польше, отношение коллег из других стран, тренировку в Украине и тернистый путь воина. А также поделился надеждами, что кикбоксинг все-таки войдет в программу Олимпиады-2028.

"Было очень приятно, когда представителя кикбоксинга избрали амбасадором Украины на Европейских играх. И надеюсь, что я более-менее нормально выполнил свой долг, потому что это было для меня впервые. Мы пытались объединять, рассказывать и показывать, что кикбоксинг достоин того, чтобы быть представленным на Олимпийских играх и оставаться в программе Европейских", – отметил спортсмен.

На Европейских играх опытнейший представитель Украины, выступавший в категории до 79 кг (легкий контакт), остановился на стадии четвертьфинала. Но не делает из этого трагедию.

"Это спорт. Итак, знаете должно быть как-то так. Путь воина. Ты должен идти. Где-то поднялся, остановился или упал. Но надо иметь характер и двигаться дальше. На Европейских играх где-то чего-то не хватило. Так должно было случиться, чтобы лучше подготовиться в Combat Games, в рамках которых я буду боксировать, в чемпионат мира. А теперь еще поступила классная информация, что моя дисциплина будет представлена на Всемирных играх в 2025 году", – рассказал Павел.

Замятин подчеркнул, что не стоит никогда казаться, как наши ВСУ: "Все время идти вперед, вперед, вперед и к границе. А там уже – как получится (улыбается)".

Во время полномасштабной войны с русскими оккупантами Павел тренируется в Киеве, в собственном клубе на Оболони. Там федерация кикбоксинга организовала спортсменам сборы: "После чего мы съездили еще на контрольный Кубок мира и накануне Европейских игр продолжили готовиться на базе клуба. Я очень благодарен всем, кто помогал нам готовиться и был рядом. Думаю, в следующий раз все получится".

Также прославленный кикбоксер признался, что до укрытия в Киеве во время ракетных атак спускается нечасто.

"Ведь как сказал один мой знакомый военный, если точно сюда прилетит, то уже даже и укрытие не поможет. А до метро очень далеко нам бежать. Но укрытие у нас есть и дети спускаются или родители забирают и все же прячутся в метрополитене. А так мы надеемся, что наше ПВО – самое ПВО", – с улыбкой отметил Замятин.

Также Павел рассказал, что во время соревнований в Польше было трудно отвлечься от того, что происходит в Украине: "Особенно когда ты идешь по коридорам, а у тебя этот сигнал тревоги и на тебя все оборачивается. Тогда начинаешь объяснять, что это у нас сейчас будет ракетный обстрел. То есть ты все время находишься в состоянии такого переживания за близких. Хотя пытаюсь быть мыслями на соревнованиях".

Также мы спросили у лидера нашей сборной, кто из иностранных спортсменов лучше понимает ситуацию в Украине и от кого ощущается наибольшая поддержка.

"Если быть честным, подходили итальянцы и чехи и спрашивали, как мы. Также хорваты постоянно спрашивают. А так все друзья, в принципе, интересуются. Австрийцы спрашивают, как, что, какая сейчас ситуация?", - ответил Павел.

Но так, как раньше, в самом начале полномасштабной войны, на Европейских играх уже не было, потому что все привыкли и объясняют ситуацию так: мы платим налоги, мы вам помогаем и тоже от этого страдаем, но дальше вы уже давайте вперед. , мы с вами, вот тебе оружие, сражайтесь! Поэтому, в принципе, есть переживания, но ментально, думаю, все уже немного устали, к сожалению. Однако понимают, поддерживают", – добавил кикбоксер.

Ранее, как сообщал OBOZREVATEL, чемпионка мира рассказала об отношении к Украине, непонятных правилах и жизни под сиренами. Известная синхронистка считает, что Европа истощилась от нашей войны.

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