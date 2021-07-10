"Воды недостаточно": Левченко дала универсальный совет, как пережить жару при тренировках

Знаменитая украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко посоветовала тем, кто продолжает тренироваться при высокой температуре на улице, привыкать к жаре. Легкоатлетка признает, что такая погода истощает и даже минимальное движение дается сложнее, чем в другие времена года.

По словам Левченко, в основе тренировок должна быть динамическая или медленная разминка. Это зависит от состояния спортсмена и его планов на занятие.

Если брать режим в целом, то Юлия напомнила о необходимости восстанавливать баланс полезных веществ в организме.

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"В жару на тренировке теряется много солей и минералов, поэтому просто воды бывает недостаточно. Качественное обновление сейчас очень важно. Когда такая жара, ты как бы сделал совсем немного, но на самом деле очень устал. Важно прислушиваться к себе и обращать внимание на возможности организма", – цитирует Левченко Red Bull.

Напомним, что Левченко является победительницей Юношеских ОИ-2014, серебряной призеркой чемпионата мира 2017 года в Лондоне и обладательницей юниорского рекорда Украины. Ее лучший результат – 2,02 метра на открытом воздухе и в помещении.

В мае Юля снялась в купальнике и вызвала восторг у поклонников. Наряд нашей соотечественницы отлично подчеркивал ее атлетическое телосложение.