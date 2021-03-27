Вице-чемпионка России с модельной внешностью отказалась выступать за РФ и сменит гражданство

Вице-чемпионка юниорского первенства России-2021 по прыжках в высоту Елена Куличенко сменит гражданство и выступать за Кипр.

20-летняя москвичка в интервью "СЭ" заявила, что написала заявление, смысл которого сводился к просьбе выгнать ее из сборной России по собственному желанию:

"Подписала документы, отправила все бумаги на Кипр. Надеюсь, в ближайшее время все оформится, и я официально буду киприоткой в плане спортивного гражданства"

По словам девушки, причиной смены стал запрет российским атлетам выступать на международных соревнованиях:

"На самом деле очень много молодых российских легкоатлетов, будь у них такая возможность, приняли бы аналогичное решение. Все об этом говорят. Просто у меня по определенным причинам несколько лет назад появилось второе гражданство. В России ничего не движется в лучшую сторону"

Отметим, что на турнирах под открытым небом самый высокий прыжок Куличенко показала в июле 2017 года на Олимпийском фестивале в Венгрии (1,87 м).

Зимой этого года Куличенко, прыгнув на 1,82 м, победила во время матчевой встрече юниоров десяти стран и российских легкоатлетов, выступавших в Минске в индивидуальном статусе.

Отметим,что кроме спортивных достижений, легкоатлетка выделяется незаурядной модельной внешностью.

Елена Куличенко на отдыхе Instagarm Елены Куличенко

Елена Куличенко Instagarm Елены Куличенко

Елена Куличенко на берегу моря Instagarm Елены Куличенко

Елена Куличенко на пляже Instagarm Елены Куличенко

Елена Куличенко Instagarm Елены Куличенко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее чемпион Европейских игр 2019 года и двукратный чемпион России (2017, 2018) по греко-римской борьбе Заур Кабалоев решил выступать за сборную Италии.

В июле прошлого года российский легкоатлет Матвей Волков, который является одним из самых перспективных прыгунов с шестом в мире, принял решение выступать за сборную Беларуси