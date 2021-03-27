Віцечемпіонка Росії з модельною зовнішністю відмовилася виступати за РФ і змінить громадянство

Віце-чемпіонка юніорської першості Росії-2021 зi стрибкiв у висоту Олена Куліченко змінить громадянство і виступати за Кіпр.

20-річна москвичка в інтерв'ю "СЕ" заявила, що написала заяву, зміст якої зводився до прохання вигнати її зі збірної Росії за власним бажанням:

"Підписала документи, відправила всі папери на Кіпр. Сподіваюся, найближчим часом все оформиться, і я офіційно буду кіпріоткою в плані спортивного громадянства"

За словами дівчини, причиною зміни стала заборона російським атлетам виступати на міжнародних змаганнях:

"Насправді дуже багато молодих російських легкоатлетів, будь у них така можливість, ухвалили б аналогічне рішення. Все про це говорять. Просто у мене з певних причин кілька років тому з'явилося друге громадянство. В Росії нічого не рухається в кращу сторону"

Відзначимо, що на турнірах під відкритим небом найвищий стрибок Куліченко показала в липні 2017 року на Олімпійському фестивалі в Угорщині (1,87 м).

Взимку цього року Куліченко, стрибнувши на 1,82 м, перемогла під час матчевої зустрічі юніорів десяти країн і російських легкоатлетів, які виступали в Мінську в індивідуальному статусі.

Відзначимо, що крім спортивних досягнень, легкоатлетка виділяється неабиякою модельною зовнішністю.

Олена Куліченко на відпочинку Instagarm Олени Куліченко

Олена Куліченко Instagarm Олени Куліченко

Олена Куліченко на березі моря Instagarm Олени Куліченко

Олена Куліченко на пляжі Instagarm Олени Куліченко

Олена Куліченко Instagarm Олени Куліченко

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше чемпіон Європейських ігор 2019 року і дворазовий чемпіон Росії (2017, 2018) з греко-римської боротьби Заур Кабалоєв вирішив виступати за збірну Італії.

У липні минулого року російський легкоатлет Матвій Волков, який є одним з найбільш перспективних стрибунів з жердиною в світі, ухвалив рішення виступати за збірну Білорусі.