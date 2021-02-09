Чемпион России отказался выступать за страну и сменил гражданство

Чемпион Европейских игр 2019 года и двукратный чемпион России (2017, 2018) по греко-римской борьбе Заур Кабалоев решил выступать за сборную Италии, сообщает ТАСС со ссылкой на президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили

28-летний уроженец Кабардино-Балкарской Республики выступает в весовой категории до 63 кг.

Мамиашвили считает, что Кабалоев не сможет составить конкуренцию спортсменам России на Олимпиаде в Токио.

"На адаптацию после перехода обычно уходит два года, плюс вне национальной сборной составить конкуренцию ему будет крайне сложно", – сказал Мамиашвили.

Отметим, что в активе Кабалоева два командных "серебра" чемпионата мира (в Тегеране в 2015-м и в Ширазе в 2016-м годах), а также "бронза" чемпионата Европы-2018 в Каспийске.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле прошлого года российский легкоатлет Матвей Волков, который является одним из самых перспективных прыгунов с шестом в мире, принял решение выступать за сборную Беларуси.