Вице-чемпион ОИ из РФ возмутился условиями МОК осудить войну в Украине, потребовав 'свободы слова и личности'

Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух возмутился условиями допуска российских спортсменов к международным соревнованиями. Бывший фигурист, взявший медаль в Солт-Лейк-Сити, назвал требование к атлетам из РФ осудить войну в Украине неприемлемым.

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Об этом Авербух заявил в интервью порталу Газета.ru. Он выразил уверенность в том, что спортсмены не пойдут на то, чтобы "поставить какой‑то водораздел между собой и своей страной". Бывший фигурист из страны, в которой диктаторский режим Владимира Путина принимает все больше репрессивных законов, неожиданно вспомнил о свободе личности и слова.

"Я считаю, что условия какие‑то завуалированные, и мы никак не можем получить первоисточник. Говорится, что каждый должен заявить о своем отношении к спецоперации (так в России трусливо называют войну в Украине – ред.) и должен поставить какой‑то водораздел между собой и своей страной – это неприемлемо, это противоречит всем принципам свободы слова, свободы личности и тому, что спорт действительно всегда был вне политики. Я считаю, что это недопустимо, и при таком прямом вопросе мы не имеем права выступать. Это не должно быть так", – сказал Авербух.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить от соревнований российских спортсменов, имеющих отношение к армии РФ и силовым структурам, а также от командных видов спорта. Они также не должны поддерживать войну в Украине. Накануне президент МОК Томас Бах в очередной раз выступил за возвращение атлетов из страны-агрессорки в мировой спорт.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр спорта России Олег Матыцин пожаловался на то, что стране-агрессору практически невозможно оспорить запрет МОК на выступление спортсменов из РФ под национальным флагом. А известный российский комментатор Дмитрий Губерниев выразил уверенность в том, что РФ не будет допущена к Олимпийским играм 2024 года.

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