Россию отстранят от Олимпиады-2024: комментатор из РФ посоветовал спортсменам 'начинать расслабляться'

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев призвал соотечественников не питать иллюзий относительно участие спортсменов из РФ в Олимпийских играх-2024. По его словам, нынешние условия допуска представителей страны-агрессора к международным соревнованиям дают все основания полагать, что в Париж смогут попасть лишь некоторые индивидуальные атлеты.

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Такое мнение Губерниев выразил в эфире пропагандистского телеканала "Матч ТВ". Он напомнил, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал исключить всех россиян в командных видах спорта, а также не допустить участия в соревнованиях сотрудников армейских и силовых структур РФ.

"Решение о нашей поездке на Олимпиаду будем принимать не мы, есть у меня такое ощущение. Как мы примем решение о поездке, когда люди выставили такие условия? Командные виды спорта не едут вообще, какое решение от нас должно быть? Я по‑прежнему хочу сказать, что при всех титанических усилиях мы никуда не поедем. Нас туда и не звали, скажу так. Как мы можем принять решения, когда не едет ЦСКА и Росгвардия? Это 95 процентов сборной. Ну, поедет условная Клишина и теннисисты. Это даже не сборная, а отдельные спортсмены. Не поедем мы, повторюсь. Можно постепенно начинать расслабляться", – сказал Губерниев.

Накануне Министерство иностранных дел России (МИД РФ) в очередной раз обвинило международные федерации в политизации спорта и дискриминации по национальному принципу, а также заявило о якобы массовой поддержке возвращения атлетов из РФ на Олимпиаду.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство молодежи и спорта Украины издало приказ о бойкоте соревнований, где будут принимать участие атлеты из России и Беларуси.

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