Прилагаем все усилия, чтобы вернуть Россию и Беларусь на международные соревнования, – президент МОК

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил , что МОК работает над тем, чтобы помочь спортсменам с российскими или белорусскими паспортами вернуться на международные соревнования. В интервью информационному агентству Синьхуа Бах отметил, что МОК нужно время, чтобы увидеть, как их рекомендации по возвращению РФ и РБ принимаются и соблюдаются.

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Одна из рекомендаций, упомянутых Бахом на мартовском исполкоме, заключается в том, чтобы спортсмены из этих двух стран могли принять участие в парижской Олимпиаде с нейтральным статусом.

"Сейчас мы предпринимаем все усилия для выполнения миссии по возвращению спортсменов с российскими или белорусскими паспортами на международную арену", - сказал глава МОК.

Бах подчеркнул, что МОК находится в очень тесном контакте и обмене мнениями с международными федерациями, которые отвечают за проведение своих соревнований.

"Мы очень надеемся, что эта миссия может быть выполнена в условиях, которые были установлены. Чтобы спортсмены из этих двух страны смогли соревноваться в нейтральном статусе. Чтобы мы смогли действительно объединить весь мир на Олимпийских играх в Париже", — добавил он.

Бах признал, что существует риск политизации этого решения, но настаивает, что "любой бойкот накажет только их собственных спортсменов".

"Существуют заявления правительств, которые хотят решить, кто может участвовать на Олимпиаде и международных спортивных соревнованиях, а кто нет. Наша твердая позиция заключается в том, что эти решения должны приниматься ответственными спортивными организациями. Правительства имеют право выражать свою позицию, но они также понимают, что любой бойкот только накажет их собственных спортсменов и лишит их граждан возможности гордиться своими атлетами", - подытожил президент МОК.

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