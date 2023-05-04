'Красная линия': Россия пожаловалась, что не может оспорить требования МОК

Министр спорта России Олег Матыцин пожаловался на то, что стране-агрессорке практически невозможно оспорить запрет Международного олимпийского комитета (МОК) на выступление спортсменов из РФ под национальным флагом. При этом он добавил, что "есть определенная красная черта", которая может возникнуть в случае ужесточения санкций.

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Об этом Матыцин заявил в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Чиновник отметил, что МОК подкрепил свои требования по допуску россиян к международным соревнованиям решениями исполнительного комитета и конгресса.

"К сожалению, юридически сложно оспаривать эти решения, потому что так или иначе международные федерации являются управляющими организациями в своих видах спорта и определяют правила, которые к тому же подкреплены решениями соответствующих органов – исполкомом или конгрессом. С юридической точки зрения оспаривать их сложно, хотя, конечно, есть определенная красная черта, через которую ни руководители, ни спортсмены, ни тренеры не перейдут. Говорить об этом пока рано, нужно дождаться конкретных требований", – сказал Матыцин.

Ранее российский министр признался, что не верит в заговор функционеров МОК против представителей страны-агрессорки по вопросу допуска к Олимпиаде.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный российский комментатор Дмитрий Губерниев выразил уверенность в том, что РФ не будет допущена к Олимпийским играм 2024 года.

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