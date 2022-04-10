Винер-Усманова решила "прогнуться" перед Путиным и получила ответку от российских болельщиков

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова, комментируя решение Фонда поддержки олимпийцев РФ заменить выдачу автомобилей победителям и призерам Олимпиады-2022 на денежные выплаты, похвалила за это Владимира Путина. 73-летняя тренер заявила, что Россия и так, больше остальных стран в мире поддерживает своих спортсменов

Ирина Винер-Усманова считает, что нет такого государства, которое тратит столько денег на подготовку атлетов к соревнованиям.

"Решение является очень правильным: машин нет, а нужно детям, честно и порядочно выигравшим медали, что-то подарить. Я очень это приветствую и лишний раз снимаю шляпу перед нашим президентом и государством", – сказала Винер-Усманова в интервью ТАСС.

Болельщики в комментариях высмеяли такое унижение перед президентом России, который по официальной информации, никакого отношения к подаркам не имеет.

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Юзеры резонно спрашивают у президента ВФХГ, сколько денег идет другим слоям населения.

Пользователи в бешенстве от такого "патриотизма" высших спортивных чиновников.

Как сообщал OBOZREVATEL, Винер-Усманова отметилась неоднозначным высказыванием, комментируя свое влияние в мире этого вида спорта. В эфире "Матч ТВ" 73-летняя главный тренер сборной России в ответ на вопрос, можно ли ее сломить заявила, что "изнасиловать можно только в том случае, если убить".