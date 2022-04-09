"По 10 кг сахара". В России не смогли подарить олимпийцам обещанные автомобили и предоставили альтернативу

Все российские медалисты Олимпийских игр в Пекине, не смогут получить обещанные призовые автомобили, сообщает РБК, со ссылкой на "Фонд поддержки олимпийцев России". Вместо эксклюзивных иномарок, обладатели наград Олимпиады-2022 получат денежную компенсацию в рублях.

Как уточняется, такая замена оказалась вынужденной, так как после введения санкций из-за вторжения в Украину, иностранные производители "не могут предоставить российским спортсменам необходимое количество автомобилей". Всего сборная Олимпийского комитета России в Китае завоевала 32 медали в 10 видах спорта.

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Отметим, что за прошлую Олимпиаду в Токио, победители получили BMW Х5. На момент публикации новости такая машина в базовой комплектации стоит больше 8 млн рублей.

Кроме авто, призерам Игр обещают выплатить денежные средства: 4 млн рублей – за "золото", 2,5 млн за серебряную медаль и 1,7 млн за награду из бронзу.

В комментария российские болельщики высмеяли такую ситуацию, с сарказмом спрашивая, почему власти не стали "импортозамещать" дорогие иномарки, отечественным автопромом.

Юзеры шутят, что с таким темпом кризиса, к осени спортсменам будут дарить сахар или мерять рубли в килограммы.

Также пользователи возмущаются, куда сразу девается патриотизм, когда речь идет о дорогих иностранных вещах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жена футболиста сборной Украины Александра Зинченко Влада призналась, что ей наплевать на происходящее в Российской Федерации. По мнению журналистки, граждане страны-агрессора мыслят крайне эгоистично, а также верят пропаганде.