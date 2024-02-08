"Весь мир брезгует": министр спорта РФ заявил об "укреплении авторитета" России и стал посмешищем в сети

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин стал настоящим посмешищем в сети после того, как заявил об "укреплении авторитета" страны в мире. По мнению четырехкратного олимпийского чемпиона, на это якобы положительно повлияло проведение Игр в Сочи-2014.

"Я считаю, что Сочи – это бриллиант в короне российского спорта, и этот бриллиант сияет благодаря людям. Мы гордимся проектом Сочи-2014, его наследием. И сегодня мы имеем возможность соревноваться на этих объектах. Главное, за эти годы Россия еще более укрепила свой авторитет на международной арене, мы доказали, что мы самодостаточная страна. Мы готовы вести диалог с теми, кто является нашими друзьями. Новых нам побед", – сказал Матыцин информационному пропагандистскому агентству "Р-Спорт".

Читатели портала Sports.ru откровенно затроллили чиновника. Они напомнили ему, что сочинские Игр стали началом грандиозного допингового скандала с Россией, а также о нежелании многих стран сейчас соревноваться или даже приветствовать представителей РФ на турнирах.

"Успехи налицо – проводим собственные игры вместо Олимпиады", "И что же авторитетов лишили флага и гимна?", "Авторитет России на международной арене укреплен так высоко, что с нами никто не хочет соревноваться и даже обмениваться рукопожатиями", "Настолько укрепили авторитет, что на следующие зимние Олимпиады ездили под названием OAR и ROC под белым флагом", "Я не понимаю – он бредит, что ли?", "Теперь я знаю, как выглядит страна, которая укрепила авторитет. Так, что весь мир брезгует", – пишут в комментариях.

Напомним, что по итогам Олимпийских игр-2014 в Сочи была разоблачена государственная система по употреблению запрещенных веществ российскими спортсменами, что признавал даже кремлевский диктатор Владимир Путин. После пересмотра результатов ОИ РФ лишили 11 медалей.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков призвал Международный олимпийский комитет (МОК) навсегда запретить российскую символику на ОИ.

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